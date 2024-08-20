布林肯晤內塔尼亞胡　稱以色列已同意美國就停火提出的過渡提案

再度訪問以色列的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），8月19日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤兩個半小時後稱，內塔尼亞胡已同意美國就加沙停火及釋放人質提出的過渡性方案，哈馬斯現在有責任接受。



布林肯在會面後表示，與內塔尼亞胡的會面「非常有建設性」，指對方已支持美國提出的過渡性方案，「現在哈馬斯有責任作同樣決定，然後各方在調解人，即美國、埃及和卡塔爾協助下達成協議」。布林肯在稍早時間曾稱，這可能是以色列與哈馬斯的最後機會，敦促雙方達成協議。

2024年8月19日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面後，向媒體發表講話。（Reuters）

圖為2024年8月19日，以色列特拉維夫民眾在美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）下榻的酒店外集會，爭取人質盡速獲得釋放。（Reuters）

不過，哈馬斯前一天批評，內塔尼亞胡提出了新的條件和要求，而美國的方案過於配合內塔尼亞胡的立場。土耳其也表示，哈馬斯的特使向該國表示，美國官員「描繪了一幅過於樂觀的景象」。

《以色列時報》報道，美國的新提案容許以軍在費城走廊（Philadelphi Corridor）以「某種形式」持續存在，而預計哈馬斯不會接受。

據指出，針對巴勒斯坦平民的行動自由，以及雙方以人質交換囚犯的內容，敵對雙方亦存在分歧。