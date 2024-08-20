日本前首相野田佳彥今起訪台灣3天　擬與賴清德會面

日本前首相野田佳彥率團訪問台灣三天，預計將與賴清德會面，討論台海局勢、經濟安全等議題。



綜合中央廣播電台、聯合報等報道，日本立憲民主黨最高顧問、眾議員野田佳彥星期二（8月20日）起率團訪台三天，訪團成員包括眾議員手冢仁雄、伊藤俊輔，以及東京都議員鈴木烈。

台方說，訪團將在台灣參加遠景基金會舉辦的「凱達格蘭論壇」，另將與賴清德會面，就台日關係及區域情勢等議題交換意見。

台方稱，野田佳彥歷任日本首相、財務大臣，在日本政壇備受敬重，他的來訪除再次彰顯台日緊密關係，也有助進一步深化雙方在各領域的實質交流合作及友好情誼。

這是野田佳彥第四次訪台，也是近九年來第一次訪台。

野田佳彥星期一（8月19日）在個人官網發表聲明說，日台每年都會簽署協議，主要是經濟領域的協議。在他擔任首相期間，日台關係取得重要進展，包括簽署《日台民間投資協定》、實現「天空開放」（增加航班）等。

圖為日本前首相野田佳彥。（X@NODAYOSHI55）

野田佳彥指出，台灣渴望加入世界衛生組織（WHO）和跨太平洋夥伴關係協定（TPP，過後提升為CPTPP，即跨太平洋夥伴全面進展協定），但來自中國大陸的壓力阻礙台灣的參與。

野田佳彥稱，如果台灣無法加入日本主導的TPP，亞太地區只有台灣產品將被徵收高額關稅，這將使台灣在經濟上處於嚴重劣勢；因此，他想在演講中表明，他支持台灣加入國際組織（包括以觀察員身份）。

另據日本共同社報道，日本最大在野黨立民黨將於9月7日公告舉行黨魁選舉，野田佳彥星期一透露已接受千葉縣聯代表奧野總一郎等部份議員希望他參選的要求。對此，他表示將好好考慮，謹慎評估利弊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

