日媒：中國社媒流傳靖國神社石柱塗鴉照片　發文者「之後到香港」

日本靖國神社8月19日遭塗鴉事件，當地傳媒20日報道，警方接報前數小時，有網民在中國社交平台張貼塗鴉照片，並稱「之後會到香港」。



富士新聞報道，警視廳的調查人員翻查閉路電視片段，發現在18日晚上10時左右有一名可疑人物在神社外的石柱基座上。

神社職員在19日凌晨4時左右發現石柱寫有「廁所」、「軍國主義」等中國字眼，於是向警方報案。

日本警方8月19日到東京靖國神社遭塗鴉毀壞的石柱取證。（FNN.JP 圖片）

而對於中國社交平台上的有關帖文，日本警方已着手進行調查。

靖國神社在6月1日亦遭人塗鴉，當時神社入口附近的石柱遭人用紅色噴漆塗上英文的廁所（Toilet）一詞。中國知名網紅「鐵頭懲惡揚善」之後6月初自爆是自己所為，甚至公開影片，其中可看到他在寫大字前，先向石柱撒尿。

警方以涉嫌參與損壞財物、不尊重禮拜場所為由，拘捕一名29歲、居住在日本的中國男子姜卓君，並通緝2名已經離開日本的中國籍男子。

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中國外交部曾在6月初表示，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，日方應切實信守、正視並反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。當局同時提醒在外國的中國公民遵守當地法律法規，理性表達訴求。