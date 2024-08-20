英媒：英女王批特朗普「很無禮」 還懷疑他與梅拉尼婭簽特殊協議
撰文：洪怡霖
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英媒8月19日引述一本新書的內容稱，英國已故女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊麗莎白二世、伊利沙伯二世）認為美國共和黨候選人﹑前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「很無禮」，女王還懷疑特朗普與其妻子梅拉尼婭（Melania Trump）存在着某種協議。
《每日郵報》率先曝光知名作家布朗（Craig Brown）新作《圍繞女王的旅程》（暫譯：A Voyage Around The Queen）的摘錄。報道19日指，布朗在書中寫道，女王認為特朗普「非常粗魯」，並對他與梅拉尼亞的婚姻關係感到懷疑，認為兩人之間存在某種協議，否則為什麼她會和他保持婚姻關係。
儘管女王對特朗普有這種看法，但特朗普卻認為自己是她最喜歡的客人之一。他曾在接受美國霍士新聞採訪時表示，他認為女王從未像在他訪問時那樣開心過。
報道指，這篇傳記的內容可能會讓特朗普感到失望，因為他一直以來都非常崇拜女王。
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