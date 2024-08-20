美國民主黨大會：勇士隊主帥叫特朗普早唞　奧巴馬將演說撐賀錦麗

美國民主黨全國代表大會（DNC）8月19日起一連四天在芝加哥舉行，多人發言除了支持民主黨籍總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）外，批評共和黨特朗普（Donald Trump）也成為主調，美國NBA勇士隊教練卡爾（Steve Kerr）更借用勇士主將居里（Stephen Curry）的招牌晚安Night Night手勢，叫特朗普「早唞」。美國前總統奧巴馬（Barack Obama）與妻子米歇爾（Michelle Obama）20日將發表演說。



《華盛頓郵報》20日報道，在首天的民主黨大會上，「特朗普」這名字極常出現，多人發言抨擊這位美國前總統，共提到他名字超過150次，大會播放的影片也經常出現關於特朗普的內容。

美國NBA勇士隊教練、剛在巴黎奧運率領美國男子籃球隊取得奧運金牌的卡爾是發言嘉賓之一，他在台上表示相信領導力，相信領導人必須展現尊嚴、誠實說話，他稱從賀錦麗及其副手沃爾茲（Tim Walz）身上看到這些特質。

他繼而指「（11月5日）完成點票後，我們就可以借用居里（Stephen Curry）的名言，告訴特朗普『早唞』（Night, Night）」。

他不忘做出「咖哩仔」居里的招牌晚安手勢，在籃球場上，居里經常在取得關鍵分數後以此手勢慶祝。

第二天的民主黨大會於20日舉行，焦點是奧巴馬的演講，據美媒指，奧巴馬會在演說中「有力地肯定賀錦麗是目前是適合的領導者」。前第一夫人米歇爾也會在丈夫之後發言，支持賀錦麗。

美國前總統奧巴馬2024年3月出訪倫敦，到達唐寧街（Getty）

自美國總統拜登宣布放棄尋求連任後，奧巴馬的取態一直備受關注，輿論曾傳出他支持其他人選而非賀錦麗的消息，至7月26日，他與妻子米歇爾發布約長一分鐘的影片，表態支持賀錦麗競選美國總統。