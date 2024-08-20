美國大選｜拜登現身民主黨大會　含淚發表告別演說 　籲捍衛民主

在強大退選壓力下放棄競選連任的美國總統拜登（Joe Biden），是民主黨全國代表大會（DNC）於8月19日開幕之夜的焦點人物，他告訴為他熱烈鼓掌歡呼的群眾，「我們必須強力捍衛民主」。



綜合《紐約時報》和英國廣播公司（BBC）20日報道，拜登的女兒阿什莉（Ashley Biden）19日晚在芝加哥舉行的民主黨全國代表會介紹父親出場，拜登走上台後擦掉眼淚，然後發表告別演說。

2024年8月19日，拜登的女兒阿什莉（Ashley Biden）在芝加哥舉行的民主黨全國代表會上介紹拜登出場。圖為拜登走上台擦掉眼淚，準備發表告別演說。（Reuters）

拜登向起立為他鼓掌良久的觀眾揮手致意，在震耳欲聾的歡呼聲中，拜登告訴群眾：「我愛你們。」

拜登在強有力的講話中讚揚其政府的成就和副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），並多次猛烈抨擊前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）。他強調：「你不能只有在勝利時才愛你的國家。」

他譴責特朗普關於美國是一個失敗的國家、輸給世界的說法。拜登說：「他是失敗者，他大錯特錯。」

拜登還說：「如果我們讓一位檢察官而不是讓一個被定罪的重罪犯入主白宮，犯罪率就會持續下降。」

2024年8月19日，美國總統拜登（Joe Biden）出席在美國芝加哥舉行的民主黨全國代表大會 (DNC）。（Reuters）

拜登強調11月總統選舉是一場關乎民主的生存之戰，他告訴群眾：「我們最美好的日子不是過去，而是在我們的未來。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

