歐盟對華電動車反補貼調查終裁　中國商務部：堅決反對高度關切

中國商務部8月20日就歐盟對華電動汽車反補貼調查終裁披露回答記者提問。



商務部新聞發言人20日稱，中方多次指出，歐方對華電動汽車反補貼調查預設結論，在調查各環節的做法均違背其承諾的「客觀、公正、非歧視、透明」原則，也不符合世貿組織規則，是以「公平競爭」為名行「不公平競爭」之實。

發言人指，在本案調查過程中，中國政府和中國業界通過提交答卷、書面評論、聽證會陳述意見等各種方式，提供數萬頁的法律文件和證據材料，全面、深入地就歐方不合理、不合規做法進行抗辯，並指出歐方對中國電動汽車設限將擾亂包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈穩定，損害歐盟消費者利益，破壞歐盟自身綠色轉型和全球應對氣候變化合作的大局。

圖為2024年3月4日，中國政府歐亞事務特別代表李輝與歐盟對外行動署官員舉行會談。（中國外交部）

新聞發言人稱，歐方此次公布的終裁披露並未充分吸納中方意見，仍堅持錯誤做法，裁出高額稅率，還利用抽樣區別對待中國不同類型企業，扭曲調查結果。該終裁披露是基於歐方單方認定的「事實」，而非雙方共同認可的事實，中方對此堅決反對、高度關切。

發言人說，6月底以來，中歐雙方基於事實和規則，就本案開展十餘輪技術磋商，中方一直本着最大誠意，致力於通過對話磋商與歐方妥善處理貿易爭端，希望歐方切實與中方相向而行，本着理性、務實的態度，加快探討妥善解決方案，用實際行動避免貿易摩擦升級。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。