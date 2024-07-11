匈牙利將交歐盟電動車發展提案　反對向中國車加徵關稅

俄衛網7月11日，匈牙利國家經濟部長馬頓（Márton Nagy）10日在布達佩斯舉行新聞發佈會宣佈，匈牙利向歐盟競爭力委員會提交了一份提案，包含一攬子措施，以加快歐盟向電動汽車轉型。



馬頓強調，目前歐盟需要能夠協調各成員國間不同電動汽車戰略的措施。他還建議每50公里建立一個充電站，在80%的加油站提供充電裝置，並為每個購買電動汽車的歐盟公民提供4500歐元（約3.8萬港元）的購車補貼。

2024年7月4日，圖為鏡頭下比亞迪在泰國羅勇開設第一間電動車工廠。（Reuters）

他表示，歐盟需要減輕監管壓力以提高競爭力，並且在綠色轉型過程中必須優先考慮技術中立程序和循環經濟。此外，電動化轉型是歐洲工業競爭力的核心，匈牙利將向歐盟提議制定電動汽車法。

中國車・中國製汽車・中國電動車・中國汽車業・中國車業・關稅：2024年7月4日，圖為鏡頭下比亞迪在泰國羅勇開設第一間電動車工廠。（Reuters）

對於向中國電動汽車徵收臨時反補貼關稅，馬頓表示，匈牙利政府不支持歐盟的保護主義和市場限制措施，這一舉措意味着會導致貿易戰，不會對任何一方有好處。