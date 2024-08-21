美國民主黨全國代表大會　重磅人物傾巢撐場　參院領袖力挺賀錦麗

美國民主黨代表大會在當地時間8月20日（香港時間21日）繼續舉行，黨內重量級人物紛紛「撐場」，外界注視美國前總統奧巴馬（Barack Obama）在香港時間21日早上11時發表演說，力挺代表該黨在11月迎戰美國共和黨候選人特朗普（Donald Trump）的賀錦麗（Kamala Harris，哈里斯）。



2024年美國民主黨全國代表大會在當地時間8月19日在芝加哥開幕。來到20日晚，有更多黨內重點級人物現身，包括前總統卡特（Jimmy Carter）與已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的孫兒，他們上台演說力挺賀錦麗。

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在香港時間早上9時17分左右上台，呼籲選民支持她。

美國知名左翼政治人物、與賀錦麗政見相左的參議員桑德斯（Bernie Sanders）在香港時間早上約9時30分現身大會。

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美國前總統克林頓（Bill Clinton）和眾議院前議長佩洛西（Nacny Pelosi）、美國眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）也將上台演講。

賀錦麗的競選搭檔，明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）會在當地時間21日晚正式接受民主黨副總統候選人提名，將在當晚的黃金時段發表演講。她則在22日正式接受民主黨總統候選人提名，並發表演說。

2024年8月19日，拜登的女兒阿什莉（Ashley Biden）在芝加哥舉行的民主黨全國代表會上介紹拜登出場。圖為拜登走上台擦掉眼淚，準備發表告別演說。（Reuters）

四年一度的民主黨全國代表大會，都在美國總統選舉年同年進行。大會3個主要功能是提名總統和副總統候選人、討論並通過黨的競選綱領、制定黨派規則。

來自全美50個州、首都華盛頓哥倫比亞特區，美國海外領地代表、黨內政要都將出席。

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布不再尋求競選連任，並支持賀錦麗作爲民主黨總統候選人參加大選。民主黨8月1日至5日舉行線上黨代表投票後，賀錦麗已提前鎖定獲得民主黨總統候選人提名資格。

圖為2022年4月5日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與美國前總統奧巴馬來到白宮東廳（East Room），出席由總統拜登（Joe Biden）主持、與《平價醫療法案》（Affordable Care Act，ACA）有關的活動。ACA是由時任總統奧巴馬在2010年簽署生效。（REUTERS/Leah Millis/File Photo）

大會也被視爲美國民主黨重新整合黨內力量、刺激選民投票的熱情，以及爲總統候選人造勢的全國性平台。

大會舉行期間除黨團分會議、按政治議題舉行的子活動，每晚黨內主要政治人物的亮相發言最為矚目。大會開幕當晚，曾競選總統的美國前第一夫人希拉里（Hillary Clinton）19日晚發表演說，呼籲通過投票，讓女性突破玻璃天花板。

拜登亦在19日晚發表主題演講。他提醒觀眾說，賀錦麗在拜登政府中所扮演的角色，並批評特朗普。

大會的重頭戲在當地時間22日上演，屆時賀錦麗將再到度上台。她將正式接受總統候選人提名，並在大會最後一晚發表主題為《為了未來》的演講。