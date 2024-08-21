賀錦麗將代表美國民主黨出戰11月大選　奧巴馬演說點名批評特朗普

美國民主黨代表大會在當地時間8月20日（香港時間21日）繼續舉行，黨內重量級人物紛紛「撐場」，外界注視美國前總統奧巴馬（Barack Obama）在香港時間21日早上11時發表演說，力挺代表該黨在11月迎戰美國共和黨候選人特朗普（Donald Trump）的賀錦麗（Kamala Harris，哈里斯）。



2024年美國民主黨全國代表大會在當地時間8月19日在芝加哥市開幕。來到20日晚，有更多黨內重點級人物現身，包括前總統卡特（Jimmy Carter）與已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的孫兒，他們上台演說力挺賀錦麗。美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、與賀錦麗政見相左的參議員桑德斯（Bernie Sanders）亦有現身發言。

美國前總統夫人米歇爾（Michelle Obama）在演說中提及她和賀錦麗的母親，稱米歇爾和賀錦麗都在同一個基礎上成長，都相信美國對跟她們相似的人所承諾可實現的事情。

她說她是「有史以來有資格競選總統的人之一」，並讚揚她的成就。

她發表演說後，奧巴馬隨後上台，稱賀錦麗將是每一天起來都為美國而戰的人，以此作為正式支持她作為民主黨總統候選人的演說開場白。

奧巴馬說，特朗普「認為權力只不過是達到他目的的手段」。

他指特朗普「否決了一項有助於保護我們南部邊境的兩黨移民協議，因他認為試圖真正解決這個問題會損害他的競選活動」。

奧巴馬又指：「他看來並不關心是否有更多女性失去生育自由，因這不會影響他的生活。」

他一提到特朗普，在場群眾就開始發出噓聲，遭到奧巴馬制裁。他說：「不要噓，投票」，他說。人們聽到奧巴馬的經典台詞後大聲歡呼。

賀錦麗與她的副手人選、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）在威斯康星州的密爾沃基出席競選集會。

她以視像形式正式接受民主黨提名，成為該黨總統候選人。兩人的講話在芝加哥體育館內的民主黨全國代表大會會場內播放。

她在密爾沃基出席過競選集會後，將乘空軍二號專家趕到芝加哥。但外界未知她能否聲在丈夫任德龍（Doug Emhoff）上台演說前到達。

美國前總統克林頓（Bill Clinton）和眾議院前議長佩洛西（Nacny Pelosi）、美國眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）也將上台演講。但暫時未知確切時間。

2024年8月19日，拜登的女兒阿什莉（Ashley Biden）在芝加哥舉行的民主黨全國代表會上介紹拜登出場。圖為拜登走上台擦掉眼淚，準備發表告別演說。（Reuters）

四年一度的民主黨全國代表大會，都在美國總統選舉年同年進行。大會3個主要功能是提名總統和副總統候選人、討論並通過黨的競選綱領、制定黨派規則。

來自全美50個州、首都華盛頓哥倫比亞特區，美國海外領地代表、黨內政要都將出席。

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布不再尋求競選連任，並支持賀錦麗作爲民主黨總統候選人參加大選。民主黨8月1日至5日舉行線上黨代表投票後，賀錦麗已提前鎖定獲得民主黨總統候選人提名資格。

圖為2022年4月5日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與美國前總統奧巴馬來到白宮東廳（East Room），出席由總統拜登（Joe Biden）主持、與《平價醫療法案》（Affordable Care Act，ACA）有關的活動。ACA是由時任總統奧巴馬在2010年簽署生效。（REUTERS/Leah Millis/File Photo）

大會也被視爲美國民主黨重新整合黨內力量、刺激選民投票的熱情，以及爲總統候選人造勢的全國性平台。

大會舉行期間除黨團分會議、按政治議題舉行的子活動，每晚黨內主要政治人物的亮相發言最為矚目。大會開幕當晚，曾競選總統的美國前第一夫人希拉里（Hillary Clinton）19日晚發表演說，呼籲通過投票，讓女性突破玻璃天花板。

拜登亦在19日晚發表主題演講。他提醒觀眾說，賀錦麗在拜登政府中所扮演的角色，並批評特朗普。

大會的重頭戲在當地時間22日上演，屆時賀錦麗將再到度上台。她將正式接受總統候選人提名，並在大會最後一晚發表主題為《為了未來》的演講。