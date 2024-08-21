美國料中國核彈急增至1000枚　美媒：拜登批准調整核戰略

美媒8月20日報道，美國總統拜登（Joe Biden）3月批准一項高度機密的核戰略計劃，首次調整華盛頓針對中國核武庫擴張的威懾戰略。美國國防部估計，中方的核武將在2030年前增至1,000枚，到2035年將增至至1,500枚，大致相當於美俄目前部署的數量。



美國《紐約時報》20日稱，拜登命令美國軍隊為與俄羅斯、中國和朝鮮可能發生的協同核對抗做好準備，重點關注中國核武庫的快速擴張。

美國防部認為，中國核武庫的規模和多樣性於未來十年將能與美國和俄羅斯相媲美，因此做出這一轉變。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

白宮從未宣布拜登批准這項名為「核武器使用指南」的修訂戰略。《紐約時報》指出，預計拜登在離任之前將向國會發出修訂核戰略的非機密通知。

這份文件每4年左右更新一次，屬於高度機密，沒有電子版，只有少量紙質版分發給少數國家安全官員和美國防部司令。但兩名高級政府官員在講話中稱，他們獲准以謹慎克制的一句話提及這戰略變化。

麻省理工學院核戰略專家Vipin Narang於8月稍早在離開美國防部重返學術界前說，拜登最近發布最新的核武器使用指南，以應對多個擁有核武器的對手。他還特別指出，核武器使用指南有解釋中國核武庫「規模和多樣性顯著增加」的原因。

2024年7月11日，美國華盛頓，總統拜登（Joe Biden）在北約成立75周年峰會期間的記者會上發表演說。 REUTERS

美國國家安全委員會軍控和防擴散高級主任Pranay Vaddi在6月也提到這份文件，他指出，新戰略強調需要同時威懾俄羅斯、中國和朝鮮。

美國過去的對手能夠協調核威脅以戰勝美國核武庫的可能性似乎很小，但俄羅斯和中國正在形成的夥伴關係，以及朝鮮和伊朗向俄羅斯提供在烏克蘭戰爭使用的常規武器，已從根本上改變華盛頓的想法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

