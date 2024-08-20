猴痘｜菲律賓錄得今年首宗個案　東南亞多國提高警惕

猴痘疫情在全球多地蔓延，菲律賓也通報了今年首宗猴痘確診病例。多個東南亞國家紛紛提高警惕，並加強衛生體系應對猴痘疫情來襲。



菲律賓衛生部8月19日通報，一名33歲菲籍男子18日確診感染猴痘。這名男子近期內沒有出國，他在一個多星期前開始發燒，四天後身體多個部位出現皮疹。

菲衛生部發言人多明戈（Albert Domingo）告訴媒體，患者已接受檢測，正在等待基因排序結果，以確定他感染哪一類型的毒株。

這是菲律賓自2022年7月出現首宗猴痘病例以來的第十宗確診病例。菲律賓上一次發現猴痘病例是在去年12月，之前確診的所有患者都已康復。

菲律賓衛生部長賀博薩（Teodoro Javier Herbosa）向民眾保證，衛生體系仍有效運作，足以應對猴痘病毒。衛生部也呼籲出現疑似猴痘症狀的人求醫及接受檢測。

據路透社報道，更致命的猴痘中非株新變種毒株（Clade Ib）正在非洲的剛果快速傳播，當地已有數百名患者病逝。瑞典上周四證實一宗中非株變種毒株確診病例，意味着新變種毒株已從非洲擴散。

早前，一名34歲的巴基斯坦男子從海灣國家回國後確診。巴基斯坦衛生部星期一證實，從他的身上檢測到的是曾在2022年5月盛行的猴痘西非株（Clade IIb），而不是中非株新變種毒株。

由於猴痘疫情擴大，馬來西亞衛生部18日宣佈加強所有國際入境處的監測，所有從通報猴痘病例的國家入境馬國的遊客，都必須監測自身健康狀況長達21天。

馬國衛生部建議出現皮疹或水泡等症狀的人士立即接受檢測，並要求政府和私人醫療機構即時通報疑似及確診猴痘病例，以確保當局能有效落實管控措施。

目前，馬國已指定10間實驗室為猴痘病例進行測試。衛生部也將與私人醫院和診所合作，對猴痘病患進行綜合監測及臨床護理。

自去年7月以來，馬國共通報9宗猴痘病例，上一次發現確診病例是在去年11月，至今無死亡病例。

2024年7月19日，圖為剛果民主共和國北基伍省（North Kivu）出現猴痘病例，位於尼拉貢戈地區（Nyiragongo）的治療中心的醫生為病人治療。（Reuters）

過去兩年印尼通報88宗猴痘病例

另一方面，印尼自2022年以來共通報88宗猴痘病例，大多數患者已痊癒。根據統計，首都雅加達通報最多猴痘病例，共59宗，西爪哇則有9宗。

印尼衛生部疾病預防控制中心臨時總幹事尤迪星期一接受安塔拉通訊社 (Antara) 訪問時說，猴痘病例的死亡率較低，大多數通過性接觸傳染。

此前，新加坡衛生部也採取措施預防猴痘傳播，包括要求醫務人員和醫療機構偵測和通報所有病例。疑似病例和與確診病人密切接觸者須接受隔離，入境旅客也須申報發燒或皮疹等相關症狀。

世界衛生組織（WHO）14日再次宣布猴痘構成國際關注的突發公共衛生事件，上一次是在2022年7月，當時全球100多個國家和地區通報猴痘病例，但警報在去年5月解除。

本文獲《聯合早報》授權轉載

