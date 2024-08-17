猴痘｜歐洲疾控中心提升風險等級　WHO：歐洲輸入個案或增

瑞典證實出現首宗感染了較危險猴痘毒株的確診個案，這是非洲以外所知的首例。歐洲疾病預防控制中心（ECDC）8月16日將猴痘風險級別從低級調升至中級。世界衛生組織（World Health Organization，WHO）警告，歐洲可能出現更多這類由猴痘新型毒株引發的輸入確診個案。



瑞典公共衞生局流行病學家伊斯倫（Magnus Gisslen）8月15日稱，斯德哥爾摩有一個人到中非株猴痘（mpox Clade I）疫情較嚴重的非洲地區旅行期間受感染。

猴痘病毒主要有2個分支，一是致病力較強的中非株，另一是致病力較弱的西非株（Clade II）。

瑞典公共衞生局發聲明表示，這名病人已在瑞典接受治療，並遵守相關的防控規定，因此不會對公眾健康構成威脅。

歐洲疾病預防控制中心也認為，這名病人對公眾健康構成威脅的風險非常低，但這類偶發性從境外輸入的確診個案可能繼續出現。

世衛組織也警告，在未來幾天或數週，歐洲地區可能出現更多由境外輸入的中非株猴痘確診個案，但它強調，各國應避免限制旅遊或關閉邊境，因為這些措施無法發揮作用。

美國喬治城大學（Georgetown University）全球公共衛生專家戈斯汀（Lawrence Gostin）告訴路透社：「歐洲出現猴痘確診個案可能促使這類病毒在國際上迅速傳播，而瑞典如今出現確診確診個案很可能意味着，歐洲已有數十宗還沒被發現的確診個案。」

巴基斯坦16日也證實，3名來自阿聯酋的旅客確診感染猴痘，不過未確定他們感染的是哪一類型毒株。

根據世衛組織14日發布的公報，更為致命的中非株正在非洲的剛果民主共和國快速傳播，並已蔓延到鄰國布隆迪、肯雅、盧旺達和烏干達；當中一些國家此前從未通報過猴痘確診個案。

2024年7月19日，圖為剛果民主共和國北基伍省（North Kivu）出現猴痘確診個案，尼拉貢戈地區（Nyiragongo）的治療中心的醫生為病人治療。（Reuters）

多國嚴陣以待加強監控

非洲出現猴痘疫情之後，世界各國嚴陣以待，以防病毒入境。

中國16日宣布，未來6個月將採取措施，監控來自出現猴痘確診個案地區的人員與貨物；泰國也加強對入境人員的監測；新加坡衞生部15日宣布，猴痘疑似病人和曾與確診病人密切接觸者須接受隔離，入境旅客若出現發燒或皮疹等相關症狀必須申報。

專家指出，這波猴痘疫情顯示，病毒正在發生變異和進化，這使追蹤病毒傳播的工作變得更複雜。

南非斯泰倫博斯大學（Stellenbosch University）流行病學家奧利維拉（Tulio de Oliveira）表示：「隨着這波傳染的爆發，猴痘發生了一次巨大的進化跳躍。我們有充分理由相信，還有更多的確診個案還沒有被發現。」

2024年7月19日，圖為剛果民主共和國北基伍省（North Kivu）出現猴痘確診個案，位於尼拉貢戈地區（Nyiragongo）的治療中心的醫生為病人治療。（Reuters）

猴痘雖然不如天花那般致命，但已知確診個案死亡率也有3%至6%，所引起的病變可能導致失明、毀容和嚴重的妊娠併發症等。

在猴痘疫情嚴重的剛果，今年以來已通報548起死亡確診個案。剛果衞生部長康巴（Dr. Oly Ilunga Kalenga）說，要制止境內疫情持續擴大，須為多達250萬人接種疫苗，這需要350萬劑疫苗，需數億美元資金。他呼籲國際社會提供援助。

全球疫苗免疫聯盟（GAVI）15日表示，它可最多撥出5億美元（約39億港元）向受猴痘疫情影響的非洲國家提供疫苗。美國衛生部承諾捐贈5萬劑疫苗給剛果。丹麥製藥商巴伐利亞北歐公司（Bavarian Nordic）則宣佈，準備在2025年結束前生產多達1000萬劑猴痘疫苗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

