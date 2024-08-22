日本自民黨9月27日選總裁 或成一場「世代之爭」
日本首相岸田文雄宣布不爭取連任後，執政自民黨內部爭位白熱化，目前浮出水面的有11人。日本媒體認為，這將是一場「老少激戰」，因為眾多參選者中，最高齡的是71歲，而最小的是43歲。
自民黨總裁選舉管理委員會8月20日宣布，總裁選戰定於9月12日接受提名，27日投票。據悉，這是該黨自1995年以來，競選期首次長達15天的一次選戰。自民黨各大派系因違反《政治資金控制法》，黨內明顯擬通過這次選戰革新形象。
選舉委員長相澤一郎表示：「希望通過激烈的辯論，恢復黨的名譽。」
選舉勝負由734票決定，除了國會議員手握的367票，也包括同等數的黨員和黨友票。如果沒有候選人在第一輪中獲得多數票，則將在前兩名候選人之間進行決選。
《每日新聞》引述多名自民黨黨員報道，前環境部長小泉進次郎（43歲）已決定出馬參戰。此外，前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之（49歲）8月19日召開記者會，最先宣布參選。
該報指出，在自民黨過往的總裁選戰中，有40多歲的候選人參戰實屬罕見，不排除此次為了改革形象，黨內正在謀劃一場「世代交替」的選戰。
作為前首相小泉純一郎的兒子，小泉進次郎若參選將備受矚目。消息稱小泉已同盟友經濟產業部長齋藤健協商出馬。他們兩人關係密切，是同世代成員組成的「四志會」的成員，這個組織可能成為他的競選活動的支柱。
目前也熱傳自民黨內一些人希望選出革新形象的首相，來更新自民黨的形象。消息也說，小泉進次郎如果當選自民黨總裁併出任首相，將迅速舉行大選。
小泉畢業於關東學院大學，並擁有美國哥倫比亞大學碩士學位。他在2007年擔任父親小泉純一郎的秘書，2009年首次當選眾議院議員，目前已是第五屆任期。他於2019年首次入閣，擔任第二屆安倍政府的環境大臣。
在《每日新聞》6月份的最佳首相人選民意調查中，小泉排在第四位。排名第一的是前防衛部長石破茂。他已準備參選，將是第五次出馬。石破茂以直言不諱聞名，在黨內雖不太受歡迎，但據知他會在地方黨員票方面佔優勢。
上屆總裁選戰中，小泉和石破一起支持數字部長河野太郎（61歲）出馬，三人組成了「小石河聯盟」。這次總裁選戰，三人極可能成為勁敵。
此外，作為岸田派的內閣秘書長林芳正（63歲）、女外長上川陽子（71歲）以及有保守派支持的經濟安保部長高市早苗（63歲）等都在力爭上游，希望能在這次激戰中脫穎而出。
本文獲《聯合早報》授權轉載