日本自民黨9月27日選總裁　或成一場「世代之爭」

日本首相岸田文雄宣布不爭取連任後，執政自民黨內部爭位白熱化，目前浮出水面的有11人。日本媒體認為，這將是一場「老少激戰」，因為眾多參選者中，最高齡的是71歲，而最小的是43歲。



自民黨總裁選舉管理委員會8月20日宣布，總裁選戰定於9月12日接受提名，27日投票。據悉，這是該黨自1995年以來，競選期首次長達15天的一次選戰。自民黨各大派系因違反《政治資金控制法》，黨內明顯擬通過這次選戰革新形象。

選舉委員長相澤一郎表示：「希望通過激烈的辯論，恢復黨的名譽。」

2024年8月20日，日本自民黨總裁選舉管理委員會委員長相澤一郎和代理委員長中谷元宣布總裁選舉日程。（自民黨網站）

選舉勝負由734票決定，除了國會議員手握的367票，也包括同等數的黨員和黨友票。如果沒有候選人在第一輪中獲得多數票，則將在前兩名候選人之間進行決選。

《每日新聞》引述多名自民黨黨員報道，前環境部長小泉進次郎（43歲）已決定出馬參戰。此外，前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之（49歲）8月19日召開記者會，最先宣布參選。

2024年8月19日，日本前經濟安全保障擔當大臣、自民黨眾議院議員小林鷹之宣布競逐自民黨總裁。（X@kobahawk）

該報指出，在自民黨過往的總裁選戰中，有40多歲的候選人參戰實屬罕見，不排除此次為了改革形象，黨內正在謀劃一場「世代交替」的選戰。

作為前首相小泉純一郎的兒子，小泉進次郎若參選將備受矚目。消息稱小泉已同盟友經濟產業部長齋藤健協商出馬。他們兩人關係密切，是同世代成員組成的「四志會」的成員，這個組織可能成為他的競選活動的支柱。

目前也熱傳自民黨內一些人希望選出革新形象的首相，來更新自民黨的形象。消息也說，小泉進次郎如果當選自民黨總裁併出任首相，將迅速舉行大選。

2019年9月11日，時任日本環境大臣小泉進次郎抵達日本東京首相官邸。（Getty）

小泉畢業於關東學院大學，並擁有美國哥倫比亞大學碩士學位。他在2007年擔任父親小泉純一郎的秘書，2009年首次當選眾議院議員，目前已是第五屆任期。他於2019年首次入閣，擔任第二屆安倍政府的環境大臣。

在《每日新聞》6月份的最佳首相人選民意調查中，小泉排在第四位。排名第一的是前防衛部長石破茂。他已準備參選，將是第五次出馬。石破茂以直言不諱聞名，在黨內雖不太受歡迎，但據知他會在地方黨員票方面佔優勢。

上屆總裁選戰中，小泉和石破一起支持數字部長河野太郎（61歲）出馬，三人組成了「小石河聯盟」。這次總裁選戰，三人極可能成為勁敵。

此外，作為岸田派的內閣秘書長林芳正（63歲）、女外長上川陽子（71歲）以及有保守派支持的經濟安保部長高市早苗（63歲）等都在力爭上游，希望能在這次激戰中脫穎而出。

本文獲《聯合早報》授權轉載

