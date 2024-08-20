日本自民黨擬9月27日舉行總裁選舉　創29年來最長選舉週期

日本自民黨8月20日召開總裁選舉管理委員會會議，決定於9月12日發布總裁選舉公告，並於9月27日進行選舉投票和點票。



日本《每日新聞》20日報道，這次選舉週期是自1995年現行規定頒布以來最長的一次。過去總裁選舉週期通常只維持12天，這次卻增加至15天。

這張攝於2022年7月11日的圖片顯示，自民黨總部在日本東京的全景。（Getty）

富士新聞報道，日本首相岸田文雄早前宣布不再連任執政自民黨總裁後，自民黨總裁選舉原本決定在9月20日舉行，不過他屆時需要出席聯合國大會，因此推遲7天至27日。

日本自民黨總裁選舉將以總共734票進行角逐，其中國會議員、黨員和黨友各367票。

2024年3月17日，日本首相兼自民黨總裁岸田文雄，出席在東京召開的自民黨大會並發表講話。（Reuters）

目前已表態或有意角逐的包括前幹事長石破茂、前官房長官加藤勝信、外相上川陽子、前環境大臣小泉進次郎、數碼大臣河野太郎、前經濟安保大臣小林鷹之、經濟產業大臣齋藤健、經濟安全保障大臣高市早苗、前總務大臣野田聖子、內閣官房長官林芳正、幹事長茂木敏充，預計他們會透過辯論，講述如何改革自民黨等立場。