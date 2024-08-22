美國大選｜兩黨副總統候選人名不經傳　民調：沃爾茲較萬斯受歡迎

美國民主黨本週在芝加哥舉行全國黨代表大會（Democratic National Convention，DNC），明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）將在當地時間8月21日晚上，被正式確認為副總統候選人。美國一項民調顯示，沃爾茲的支持度要比共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）略高一些，但選民普遍對兩名副手人選感到陌生。



據美聯社-芝加哥大學NORC公共事務研究中心發表的一項民意調查顯示，民主黨副總統候選人沃爾茲的支持度較共和黨副總統候選人萬斯稍高一些。

民主黨副總統候選人沃爾茲於2024年8月20日在美國威斯康辛州舉行的競選集會上做手勢。（Reuters）

36%的成年人支持沃爾茲，而他21日將在民主黨全國代表大會正式接受提名參選副總統及發表演說，屆時將有機會向全國選民介紹自己，獲得更多人的認識。

反觀萬斯僅獲27%成年人的支持。而對萬斯持負面印象的成年人達到44%，遠超對沃爾茲持負面印象成年人的25%。

2024年8月15日，美國賓夕法尼亞州，共和黨美國副總統提名人萬斯在VFW Post 92發表講話。（Reuters）

到目前為止，兩人在各自的政黨內都頗受歡迎，而獨立選民對沃爾茲持正面印象的略高於萬斯，但不少選民都表示對二人的了解不夠多。

據民調顯示，每十位選民，就有四位表示對沃爾茲不夠了解，無法對他下判斷。而萬斯則是每十位選民，有三位對他不夠了解。