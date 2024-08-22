涉詐騙案華裔市長已潛逃印尼　小馬可斯：將嚴懲助郭華萍潛逃人士

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）表示，涉嫌通過在線賭場洗錢的前華裔女市長郭華萍據稱已潛逃印尼，暴露了破壞國家司法系統和削弱公眾信任的腐敗現象，政府將對此展開全面調查。



小馬可斯8月21日在一份聲明中警告：「會有人受懲罰，我們將揭發背叛人民信任、幫助她（郭華萍）潛逃的人。相關人士將被停職，並依法被追究責任。」

圖為2024年7月30日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉馬拉卡南宮（Malacañang Palace）與美國務卿布林肯（Antony Blinken，不在圖中）舉行會議。（Basilio Sepe/Pool via REUTERS）

菲總統府已下令取消郭華萍的護照，有關當局也已把郭華萍的護照資料通報給國際刑警組織，希望後者能「採取適當行動」。

菲總統反有組織犯罪委員會發言人卡西歐（Winston John Casio）9日表示，根據出入境記錄，呂宋島中部丹轆省班班市（Bamban）前市長郭華萍（Alice Guo）7月18日從印尼峇厘島登巴薩入境馬來西亞首都吉隆坡，並在三天後飛到新加坡，後於8月18日從新加坡搭渡輪到了印尼峇淡島。

路透社引述一名要求匿名的印尼移民官員說，郭華萍是在8月18日下午1時13分入境印尼。不過，當被問及郭華萍目前是否還在印尼，這名官員沒有回應。

菲律賓華裔女市長郭華萍（Alice Guo）遭指控與網絡詐騙集團有關，更遭議員質疑她的背景（競選宣傳品）

菲律賓司法部20日已表明，會調查郭華萍為何能夠出境。但郭華萍的律師戴維當天受查詢時說，郭華萍告訴他，她還在菲律賓，但沒有透露詳情。

38歲的郭華萍因涉及與菲離岸博彩公司有關的詐騙和洗錢活動而被調查。她也被指是中國公民，偽造身份在菲律賓從事間諜活動。

郭華萍否認指控，堅稱自己是土生土長的菲律賓人。菲參議院今年5月召開聽證會調查她，但她最近連續兩次缺席，行蹤成謎。

本文獲《聯合早報》授權轉載

