烏克蘭公開反攻俄羅斯激戰片：稱佔1263平方公里　相當於15香港島

烏克蘭8月6日起越境攻擊俄羅斯庫爾斯克州（Kursk），行動在21日踏入第3週。烏特種部隊21日公開無人機所拍影片，顯示戰況激烈。片中顯示位於格盧什科沃（Glushkovo）謝伊姆河（Seym River）的俄軍浮橋被炸，冒出大量濃煙。



《基輔獨立報》20日稱，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）當天說，自這一波跨境行動開始至今，烏軍控制庫爾斯克州1,263平方公里土地，包括93個定居點——面積約為15.7個香港島，以及烏軍已深入俄境內約28至35公里。但《基輔獨立報》稱未能獨立證實上述說法。

烏克蘭21日發布首份承認在俄烏戰爭使用「海馬斯」的聲明。內文稱，「海馬斯」（HIMARS）（全名為M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System））被用於烏軍擾亂俄軍在庫爾斯克州後勤的行動的一部份。

烏特種部隊發布的影片顯示，它精準地襲擊庫爾斯克州數條浮橋。俄羅斯方面也證實，烏軍摧毀謝伊姆河至少3座橋樑。俄軍可能因此陷入進退兩難的局面。

路透社21日證實，烏軍影片顯示的所有受襲浮橋，均位於庫爾斯克州謝伊姆河上或附近。影片還顯示烏軍無人機對州內的軍用貨車以及其他被描述為軍火庫和電子戰綜合體的地點施襲。惟路透社稱，無法獨立核實影片拍攝地點及日期。

烏克蘭外交部稱，烏軍2024年在庫爾斯克州拿下的土地面積，比俄軍2024年在烏克蘭取得的領土還要多。

烏軍自2022年底以來，在本國境內未有重大推進，這次入侵卻大大鼓舞士氣。

另一方面，俄軍稱已阻止烏軍在俄推進，並在烏東取得進展。俄軍又說在烏東行動升級，稱要拿下另一個重要交通樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk，也稱紅軍城）。

俄國防部稱，俄軍佔領名為Zhelanne的定居點，它位於波克羅夫斯克以東不到20公里處。