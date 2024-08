俄羅斯本土被「入侵」半月　普京為何「惱羞」但不「成怒」？

8月6日以來,烏克蘭軍隊攻入俄羅斯本土,前後庫爾斯克州(Kursk)和別爾哥羅德州(Belgorod)分別進入聯邦級緊急狀態。8月12日,烏克蘭軍隊總司令宣稱,大約1000平方公里俄領土現在在烏軍控制之下。

同一天,庫爾斯克州負責人向普京匯報:現在形勢很複雜,就在今天28個居民點被烏軍控制,烏軍深入境內12公里,在40公里範圍內作戰……不管是深入多少公里、控制多少領土,烏軍攻入俄境內是實實在在的。這是俄羅斯軍隊在烏東佔據優勢,打得順風順水時發生的,這是二戰以來號稱世界第二軍事強國俄羅斯本土遭遇的最大規模一次「入侵」。這絕對是俄羅斯的「恥辱」。



烏軍打了一場漂亮的偷襲戰,在眾目睽睽之下,俄軍被打了一個冷不防。不得不說,俄羅斯在軍事上犯了大錯。直到8月6日烏軍越過邊境、攻入庫爾斯克州之前,俄羅斯最高軍政當局根本不認為烏軍有反攻庫爾斯克的可能性。因此這一地區的俄軍處於一個「三缺乏」的狀態:缺乏戰場建設,缺乏戰爭準備,缺乏戰鬥兵力。俄烏戰爭打到現在,兩年半的時間了,俄軍毫無防備是政治誤判導致的軍事錯誤,這是不可原諒的。

烏克蘭「入侵」庫爾斯克州已半月,可俄軍的還擊似乎很無力。坦白說,庫爾斯克俄軍在不利態勢下行動遲緩,實屬無奈。戰備狀態高、機動能力強的增援部隊並未大批向這裏匯聚,義務兵為主的二線部隊在指揮、訓練、裝備、甚至部分地區兵力上都處於劣勢,面對烏軍精鋭,只能見招拆招。但,到目前為止,俄軍僅有少量的邊防軍被擊潰、被抓獲了一些俘虜,事實上,這些也都不足以傷筋動骨。

俄烏戰爭:2024年8月11日發布的畫面顯示,俄羅斯指庫爾斯克(Kursk)有住宅大樓被擊落的烏克蘭導彈碎片擊中損壞。(Russian Emergencies Ministry in the Kursk Region/Handout via REUTERS)