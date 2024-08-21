俄烏戰爭｜庫爾斯克疑圍困數千俄軍　澤連斯基或顧此失彼？

烏克蘭反向入侵俄羅斯庫爾斯克州（Kursk）超過兩周，當地最新形勢發展依然不利俄軍。上周末至今，烏克蘭在庫爾斯克西南部接連炸毀了由東而西橫越該州的謝伊姆河（Seym River）上的三道橋樑，導致河道以南據稱人數近三千的俄軍後勤補給路線斷絕，有可能在困獸鬥之下變成戰俘，正中澤連斯基（Volodymyr Zelensky）收集俄羅斯士兵用來換回數千烏克蘭在俄戰俘的盤算。

8月6日烏軍越境進侵，先取下了俄國經烏天然氣輸歐計量站所在的蘇賈（Sudzha），並俘虜了300多名俄羅斯士兵。烏軍其後逐漸推前，試圖佔領更多庫爾斯克土地。但近日烏軍策略似乎有變，開始往庫爾斯克州的西南方向推進，前線迫近位於謝伊姆河以南的小鎮格盧什科沃（Glushkovo）。俄羅斯軍事博客頻道Rybar日前曾指其正陷於最艱難的處境。

烏軍的目標大概是要奪取北有謝伊姆河、西面和南面接壤烏克蘭領土、東面直臨庫爾斯克烏控區的一片邊境土地，建立澤連斯基口中所謂的「緩衝區」之餘，同時試圖俘虜更多的俄軍，以交換在俄羅斯手上人數達6,500名的烏克蘭戰俘。

烏軍炸橋位置和圍困俄軍地圖：

自8月16日以來，烏軍接連擊斷越河接通該地的三道橋樑，同時也在此處的西部俄烏邊境展開攻勢。根據軍事網絡War Zone所得到的消息，從接近邊境上的小鎮喬特基諾（Tyotkino）至格盧什科沃之間有近3,000名俄羅斯士兵。

俄方對於己方士兵被包圍似乎也頗為着急，試圖從謝伊姆河以北建立起越河浮橋，或作補給，或作撤退之用。但烏軍卻準確針對了俄軍浮橋和建造浮橋的工程設備進行了打擊。

從目前形勢來看，俄羅斯對於烏軍入侵的應對還在起步階段。

俄羅斯國防部目前已有一個協調庫爾斯克、別爾哥羅德（Belgorod）、布良斯克（Bryansk）三州的協調委員會，又有另一個隸屬於國防控制中心之下的特別工作小組，而且在這三個邊境州建立了此前只見於烏克蘭戰場上的軍團組織。由於庫爾斯克戰事被定性為恐怖活動，俄羅斯聯邦安全局（FSB）正負責反恐，又有負責邊防的國家近衛軍、瓦格納兵團等多種士兵參與，同時據報亦有數千從烏東調來的俄軍。

8月17日，衛星照片顯示一道橫越謝伊姆河的橋樑已經斷裂。（Reuters）

但根據華府智庫戰爭研究所（ISW）的分析，這種責能互相重疊的邊境軍事架構，有可能進一步阻礙有效聯合指揮的建立。

而根據烏克蘭媒體所得的消息，普京似乎也沒有迅速擊退入侵烏軍的意志，只要求俄軍在10月1日之前尋回庫爾斯克土地，他依然將俄羅斯軍事行動的重點放在烏東頓涅茨克（Donetsk）前線之上。

8月20日，俄方就確認其攻佔了頓涅茨克前線上的小鎮紐約（Niu-York）。

俄軍在頓涅茨克正往察蘇夫雅（Chasiv Yar）、托雷茨克（Toretsk，位於紐約以北5公里）和波克羅夫斯克（Pokrovsk）三個軍事重地推進。前兩者之失，將威脅到烏克蘭在頓涅茨克的最重要領地斯拉維揚斯克-克拉馬托爾斯克（Slovyansk- Kramatorsk）姊妹城；後者之失，則有可能讓俄軍沿公路往西推進，直插第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的烏克蘭心臟地帶。

俄軍正迫近波克羅夫斯克（Pokrovsk）。（ISW）

烏克蘭入侵庫爾斯克，有不同的戰爭目標，包括對俄心理戰、對內舞鼓士氣、建立緩衝區、俘虜俄軍、迫使俄羅斯從烏東抽調兵力、佔領俄國領土作為日後談判籌碼等等。

可是，入侵俄境是需要成本的。有頓涅茨克的前線烏軍已向媒體表示，前線正遇上4月底美國通過拖延良久的援烏撥款以來所未見的炮彈配給。很明顯，入侵庫爾斯克已分薄了烏軍在頓涅茨克前線阻止俄軍推進的資源。

如果普京堅持不大舉抽調頓涅茨克兵力，繼續在此猛攻烏克蘭，任由烏軍長期佔領一部份邊境上的俄羅斯領土的話，澤連斯基有可能會顧此失彼，為了一千幾百平方公里得來無所用的俄羅斯領土而喪失頓涅茨克的關鍵戰略要塞。