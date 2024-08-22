美國民主黨大會｜克林頓演說撐賀錦麗　暗指特朗普老：我比他年輕

美國民主黨全國代表大會（Democratic National Convention，DNC）繼續第三天日程，78歲的前總統克林頓（Bill Clinton）8月21日出席，他在演說中為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）拉票並抨擊共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普），暗指對方年老。



2024年8月21日，美國芝加哥，前總統克林頓（Bill Clinton）出席民主黨大會。（Reuters）

克林頓分析今屆大選的總統候選人：「賀錦麗為國民服務，而另一個人選（特朗普）已證明，他比首次競選時更變本加厲，就是他的一切都只關於他自己」，指特朗普不斷抹黑謾罵他人，又謊話連篇，持續令美國陷入分裂。

克林頓還在演講中讚揚退選的總統拜登（Joe Biden），感謝他對任期內解決美國的新型冠狀病毒感染疫情和經濟危機，以及應對俄烏戰爭及中東局勢做出的貢獻。

他並暗指特朗普年老，稱自己最近剛滿78歲，但「仍然比特朗普年輕」。