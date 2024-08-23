賀錦麗美國民主黨大會「加冕演說」重點　首要留客吸票先派定心丸

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在民主黨全國代表大會會期第4天進行壓軸演講，正式接受黨提名，代表該黨出戰11月舉行的大選，與共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）一較高下。



從她在當地時間8月22日發表演說看來，她是在向黨內外大派「定心丸」，以及擺出「一定提振國家經濟、急中產所急」的良姿態。但無論她談的是內政還是外交，都讓人有「盯着特朗普」這個對家出牌的感覺，無甚驚喜。當然，這也可能民主黨留住和吸引選民所必須做的，畢竟該黨才在7月21日「陣前易帥」——拜登宣布不尋求連任，支持賀錦麗頂上。

捍衛盟友以色列、促以哈停火

賀錦麗敦促加沙立即停火並釋放人質，並表示她支持以色列自衛的權利以及巴勒斯坦人的自決權。賀錦麗說：「我將永遠支持以色列自衛的權利。」

她說：「總統拜登（Joe Biden）和我正在努力結束這場戰爭，以使以色列安全，人質獲釋，結束加沙的苦難，巴勒斯坦人民能夠實現尊嚴、安全、自由和自決的權利。」

2024年8月22日，民主黨全國代表大會（DNC）舉行到第4天，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）壓軸演說結束後，她與丈夫任德龍，還有她副手沃爾茲及夫人一同站在台上手牽手，將大會氣氛推上高峰（Reuters）

支持烏克蘭和北約

她說倘若自己當選總統，將堅定地與烏克蘭和我們的北約盟友站在一起。

俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭，之後以美國為首的西方國家向烏克蘭提供軍援。

她指伊朗領導人和朝鮮領袖金正恩是獨裁者。她說，「他們知特朗普不會追究獨裁者的責任，因他自己也想成為獨裁者。」

特朗普2024年12月曾說，如他再次成為美國總統，除了「第一天」之外，他不會成為獨裁者。

2024年8月22日，民主黨全國代表大會（DNC）舉行到第4天，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）出席。（Reuters）

中產階級減稅

賀錦麗表示，如她當選，「我們將通過一項中產階級減稅政策，而不是特朗普的加稅政策，這將使超過一億美國人受益」，但她沒進一步談論細節。

她認為，特朗普的關稅措施將導致物價走高。他威脅說要利用關稅來實現他所說的公平貿易關係，以及與其他國家打交道。

賀錦麗也在演說中概述對大多數美國人減稅、禁止食品雜貨商家「坐地起價」以及建造更多讓民眾「住得起」房屋。

她的政綱或將遭到美國商界和國會的抵制。國會已拒絕現任總統拜登提出過的、類似的提議。