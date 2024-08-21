賀錦麗加冕逆勢翻盤 特朗普面臨最嚴峻挑戰
美國大選選情又有新變化。截止8月19日民主黨全國大會召開，賀錦麗（Kamala Harris）正式獲加冕成民主黨總統候選人，2024年的美國大選可分為三個不同時段：第一時段是「拜登（Joe Biden）——特朗普（Donald Trump)」對決階段，在這個階段，特朗普處於絕對優勢，拜登處於被單邊碾壓狀態。這期間又有兩個標誌性事件，一是6月27日特拜首場辯論，二是7月13日特朗普遇刺，二者的落差達到頂峰，如果拜登堅持不退，照當時的態勢發展，特朗普將毫無壓力擊敗拜登。
第二時段是7月21日拜登宣佈退選、賀錦麗成為民主黨總統候選人，到賀錦麗選擇沃爾茲（Tim Walz） 做競選搭檔之前。在這個時段，特朗普仍然居於相對優勢，賀錦麗則因為其身上的女性、少數族裔等多重標籤身份，以及缺少政治基本盤等，處於相對劣勢地位。
第三時段是8月初賀錦麗選擇沃爾茲為自己的競選搭檔，形成「賀錦麗+沃爾茲——特朗普+萬斯」對決階段至今。這個時段距今大概有半個月時間，這期間可以清楚地追蹤觀察到，兩組候選人的差距一步步拉近，「賀錦麗+沃爾茲」後來居上，實現了對「特朗普+萬斯」組合的超越。
體現在民調數據上，「賀錦麗+沃爾茲」組合現在已處於微弱領先優勢約一到兩個百分點，體現在幾個關鍵搖擺州上，「賀錦麗+沃爾茲」組合也實現了初步逆轉。
何以有上述變化？主要有四大原因：一是賀錦麗成功補上了拜登的不足，還消解了特朗普的年齡優勢。本來在「拜登——特朗普」對決下，拜登一副病懨懨老態，特朗普生龍活虎，特朗普具有顯著優勢。換成賀錦麗後，選民對拜登的年齡擔憂沒有了，而特朗普原本相對於拜登的年齡優勢，在和賀錦麗對決時卻成了顯著劣勢。
二是賀錦麗選擇的副手沃爾茲很好地彌補了賀錦麗的不足，二人形成了很好的互補效應。賀錦麗是女性，少數族裔，缺少政治經驗，沃爾茨則是個典型的美國「白人大叔」，有親和力，穩健，幽默，非常符合傳統美國文化對男性家庭和社會角色的定位。
三是特朗普選擇的副手萬斯和特朗普的重疊度太高，放大了「特朗普+萬斯」組合的危險性。尤其這半個月來，特朗普、萬斯發表了很多比較激進的鬥爭性言論，引起了爭議，在特朗普已經給人留下了「不靠譜」印象的情況下，萬斯的加碼激進，更進一步擴大了「特朗普+萬斯」組合的不確定性光暈。必須認識到，雖然這些年雖然美國的貧富差距也在拉大，但本質上美國仍然是個中產社會，中產社會的一個特徵是求穩，在集體意識裏不喜歡折騰，喜歡穩健可預期的前景，賀錦麗沃爾茲組合，在這一面向上有顯著優勢。
四是得益於有效的刺激政策與對美元支配地位的靈活運用，美國經濟與科技創新進入了一個繁榮周期。過去幾年，美國經濟規模膨脹，民眾收入增長，社會充分就業，股市連創新高，通脹率也下來了，雖然這期間也積累了很多危險的泡沫，比如在美股市場，但是，人都活在當下，感受的也都是當下的繁榮，誰會在意那些還沒破裂的泡沫呢？
特朗普主義是在美國製造業空心化，中產承壓，經濟遭遇挑戰的時候爆發出來的。儘管這種情況並未得到根本扭轉，但是當衡量經濟的各項指標開始出現向好變化，人們的收入增長，就業充分，家庭資產因為房價和證券市場繁榮增值，產生特朗普主義的温床自然會降温。五五波情況下，不用降很多，哪怕降一兩個百分點，就足以扭轉選票格局。
所以，賀錦麗逆襲領先，特朗普面臨挑戰，經濟的作用也不可低估。如果美國現在還是四五個點，甚至五六個點的通脹率，選情和現在很可能會完全兩樣。
不過，選民行為具有很強的「當下效應」，很容易受投票當時的氛圍影響，屆時若有偶發事件，就可能會影響到投票行為。而且這次美國大選的戲劇性很強，不可確定因素很多，現在距離大選投票還有兩個多月，還不能說特朗普已經沒有機會，但對手的贏面在持續擴大是個嚴峻挑戰。