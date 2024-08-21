賀錦麗加冕逆勢翻盤　特朗普面臨最嚴峻挑戰

美國大選選情又有新變化。截止8月19日民主黨全國大會召開，賀錦麗（Kamala Harris）正式獲加冕成民主黨總統候選人，2024年的美國大選可分為三個不同時段：第一時段是「拜登（Joe Biden）——特朗普（Donald Trump)」對決階段，在這個階段，特朗普處於絕對優勢，拜登處於被單邊碾壓狀態。這期間又有兩個標誌性事件，一是6月27日特拜首場辯論，二是7月13日特朗普遇刺，二者的落差達到頂峰，如果拜登堅持不退，照當時的態勢發展，特朗普將毫無壓力擊敗拜登。

第二時段是7月21日拜登宣佈退選、賀錦麗成為民主黨總統候選人，到賀錦麗選擇沃爾茲（Tim Walz） 做競選搭檔之前。在這個時段，特朗普仍然居於相對優勢，賀錦麗則因為其身上的女性、少數族裔等多重標籤身份，以及缺少政治基本盤等，處於相對劣勢地位。

第三時段是8月初賀錦麗選擇沃爾茲為自己的競選搭檔，形成「賀錦麗+沃爾茲——特朗普+萬斯」對決階段至今。這個時段距今大概有半個月時間，這期間可以清楚地追蹤觀察到，兩組候選人的差距一步步拉近，「賀錦麗+沃爾茲」後來居上，實現了對「特朗普+萬斯」組合的超越。

體現在民調數據上，「賀錦麗+沃爾茲」組合現在已處於微弱領先優勢約一到兩個百分點，體現在幾個關鍵搖擺州上，「賀錦麗+沃爾茲」組合也實現了初步逆轉。

何以有上述變化？主要有四大原因：一是賀錦麗成功補上了拜登的不足，還消解了特朗普的年齡優勢。本來在「拜登——特朗普」對決下，拜登一副病懨懨老態，特朗普生龍活虎，特朗普具有顯著優勢。換成賀錦麗後，選民對拜登的年齡擔憂沒有了，而特朗普原本相對於拜登的年齡優勢，在和賀錦麗對決時卻成了顯著劣勢。

特朗普與萬斯：2024年8月3日，美國佐治亞州亞特蘭大，美國共和黨副總統候選人參議員萬斯大與共和黨總統候選人特朗普一起舉行的競選活動，並發表講話。（Reuters）

二是賀錦麗選擇的副手沃爾茲很好地彌補了賀錦麗的不足，二人形成了很好的互補效應。賀錦麗是女性，少數族裔，缺少政治經驗，沃爾茨則是個典型的美國「白人大叔」，有親和力，穩健，幽默，非常符合傳統美國文化對男性家庭和社會角色的定位。

三是特朗普選擇的副手萬斯和特朗普的重疊度太高，放大了「特朗普+萬斯」組合的危險性。尤其這半個月來，特朗普、萬斯發表了很多比較激進的鬥爭性言論，引起了爭議，在特朗普已經給人留下了「不靠譜」印象的情況下，萬斯的加碼激進，更進一步擴大了「特朗普+萬斯」組合的不確定性光暈。必須認識到，雖然這些年雖然美國的貧富差距也在拉大，但本質上美國仍然是個中產社會，中產社會的一個特徵是求穩，在集體意識裏不喜歡折騰，喜歡穩健可預期的前景，賀錦麗沃爾茲組合，在這一面向上有顯著優勢。

四是得益於有效的刺激政策與對美元支配地位的靈活運用，美國經濟與科技創新進入了一個繁榮周期。過去幾年，美國經濟規模膨脹，民眾收入增長，社會充分就業，股市連創新高，通脹率也下來了，雖然這期間也積累了很多危險的泡沫，比如在美股市場，但是，人都活在當下，感受的也都是當下的繁榮，誰會在意那些還沒破裂的泡沫呢？

特朗普主義是在美國製造業空心化，中產承壓，經濟遭遇挑戰的時候爆發出來的。儘管這種情況並未得到根本扭轉，但是當衡量經濟的各項指標開始出現向好變化，人們的收入增長，就業充分，家庭資產因為房價和證券市場繁榮增值，產生特朗普主義的温床自然會降温。五五波情況下，不用降很多，哪怕降一兩個百分點，就足以扭轉選票格局。

所以，賀錦麗逆襲領先，特朗普面臨挑戰，經濟的作用也不可低估。如果美國現在還是四五個點，甚至五六個點的通脹率，選情和現在很可能會完全兩樣。

不過，選民行為具有很強的「當下效應」，很容易受投票當時的氛圍影響，屆時若有偶發事件，就可能會影響到投票行為。而且這次美國大選的戲劇性很強，不可確定因素很多，現在距離大選投票還有兩個多月，還不能說特朗普已經沒有機會，但對手的贏面在持續擴大是個嚴峻挑戰。