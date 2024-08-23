賀錦麗正式成為民主黨總統候選人：保持美國之於中國的優勢

美國民主黨全國代表大會（DNC）自8月19日起一連四天於芝加哥上演，在美東時間8月22日晚上7時（香港時間23日早上7時）起舉行最後一天的代表大會，副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）上台演講，正式接受民主黨提名，代表該黨出戰11月舉行的大選，與共和黨的對手特朗普（Donald Trump）一較高下。



1106：她說，特朗普喜歡跟金正恩和伊朗領導等獨裁者交好的原因，是他喜歡聽好聽的說話。

1104：她在談及以巴戰爭時稱，目前最重要的是達成人質獲釋協議。但她同時指出，支持以色列自衛的權利。

她稱永遠捍衛美國的主要盟友以色列，並呼籲結束戰爭。她說：「現在是達成人質協議和停火協議的時候了。」

她猛烈批擊2023年10月7日哈馬斯越界突襲以色列，稱這次行動是毀滅性的。

1100：賀錦麗在談及俄烏戰爭時說，倘若她當選，將推動全球性的因應，捍衛那些正在對抗俄羅斯的國家。她稱將繼續與烏克蘭與北約盟友並肩站在一起。

1101 ：她說，特朗普為個人政治利益，導致一個跨黨派的邊境法案無法推出。

1058：賀錦麗的助理們在演說發表前說，她將討論為大多數美國人減稅、增加住房供應以及禁止她所說的雜貨商坐地起價的計劃。她的競選團隊還提議將企業稅率從 21%提高到28%。

助理和顧問表示，她演講將包括外交政策的內容，以及墮胎禁令等。

1056：賀錦麗說，倘若她當選，將推出中產減稅措施。

1054：賀錦麗說，壯大中產階級對美國很重要。

1052：根據之前公開的演說內容摘要，她暗指特朗普在競選活動中使用的分化國家的言論，而她承諾將「成為所有美國人的總統」。

1041：賀錦麗說：「從很多方面來說，特朗普都是一個不正經的人。但讓特朗普重返白宮的後果極其嚴重。」

1047：賀錦麗稱，倘她上場，會確保權力和平交接。

她在演說中承諾「為所有美國人」進行領導並創造「機會經濟」。

1038：民主黨全國代表大會（DNC）舉行到第4天，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）上台，她一出場，全場掌聲雷動。

2024年8月22日，民主黨全國代表大會（DNC）舉行到第4天，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）出席。（Reuters）

據《今日美國報》22日指，民主黨大會最後一天的演講者還會包括參議員沃倫（Elizabeth Warren）、前防長兼前中央情報局局長帕內塔（Leon Panetta）、參議員凱利（Mark Kelly）等人。

2024年8月19日，美國總統拜登（Joe Biden）出席在美國芝加哥舉行的民主黨全國代表大會 (DNC）。（Reuters）

在首3天的代表大會上，美國總統拜登（Joe Biden）、前總統奧巴馬（Barack Obama）、前總統克林頓（Bill Clinton）等民主黨人先後發言，呼籲選民支持賀錦麗。

賀錦麗的競選拍檔、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz，又譯華茲）在第3天大會上接受美國民主黨提名，成為該黨副總統候選人。

2024年8月21日，美國芝加哥，美國前總統克林頓出席民主黨大會。（Reuters）

2024年8月20日，在美國伊利諾州芝加哥舉行的民主黨全國代表大會（DNC）來到第二天，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）上台並準備發表演說前，他的妻子、美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）趨前與他牽手。（Reuters）

拜登7月21日宣布不尋求連任後，改為支持賀錦麗競選總統，賀錦麗在民調上的成績有反超越對手特朗普（Donald Trump）之勢，根據美國獨立民調機構The Cook Political Report於8月14日發表的一項民調顯示，賀錦麗在5個關鍵搖擺州份領先特朗普。

特朗普陣營也在謀求應對方法，團隊被指正遊說以獨立身份參選總統的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）退選，希望對方轉為支持特朗普。美媒分析指，若小羅伯特甘迺迪放棄競選，一些關鍵搖擺州的選舉結果可能因此受影響。