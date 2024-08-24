《環時》：菲律賓在中業島擴建軍事基礎設施

《環球時報》稱，菲律賓可能會在南中國海另一個島嶼「挑起事端」，並指菲律賓已在存在主權爭議的中業島（菲稱派格阿薩島，Pag-Asa）擴大軍事存在。



《環球時報》英文版星期四（8月22日）報道，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員張杰說，菲律賓正在擴建中業島上的軍事基礎設施。

他稱，菲律賓今年以來在國際輿論領域不斷製造緊張局勢，以加快侵犯中業島的步伐。

報道引述《菲律賓每日問詢報》說，今年5月，菲律賓防長德奧多羅（Gibo Teodoro）在中業島出席海軍軍營奠基儀式；兩個月後，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）宣布在中業島建設機場是政府的優先事項之一。

圖為2024年3月19日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉馬拉卡南宮（Malacañang Palace）會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken，不在圖中）。（REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool/File Photo）

張杰說，這些舉動都是菲律賓在南中國海挑起事變前的一貫做法。

他稱，與中國的克制相比，菲律賓在南中國海問題上的舉動更加積極主動，更具侵略性，因為馬尼拉依靠盟友而不是自己的力量，菲律賓「正在玩弄全球輿論和國際法」。

張杰稱，在渲染緊張局勢之後，馬尼拉很可能加快對中業島的侵犯，不排除進一步接納區域外國家的軍機和軍艦入駐，為美國和日本等國家進行軍事干預提供便利。

2023年3月9日，鏡頭下的中業島。（Reuters）

報道引述另一名不願具名的中國軍事專家分析，菲律賓擴建機場後，除了能夠容納短距起降的戰機外，還可能容納更大的戰機。

這名專家預計，來自該地區以外國家的中型運輸機、特種任務飛機和戰鬥機等軍機都可能會出現在中業島，這無疑將破壞南中國海的和平與穩定。

從去年8月以來，中國和菲律賓多次在南中國海爭議水域起爭執，兩國船隻星期一（8月19日）還在仙賓礁（Sabina Shoal）鄰近海域發生衝撞。

中國海警局指責菲律賓兩艘海警船未經中國政府允許，沖闖南沙群島仙賓礁鄰近海域；菲律賓則反指中國船隻在薩比納礁附近進行「非法和挑釁動作」。「這些危險的動作導致了碰撞，對菲律賓海岸警衛隊的兩艘船隻造成了結構性損壞。」