日本旅行注意｜黴漿菌肺炎確診個案連續6週增加　病人多是兒童

日本全國近日爆發「黴漿菌肺炎」傳染，患者大多是14歲以下的兒童。



這個以發燒、疲倦和長時間咳嗽為主要症狀的疾病在日本全國各地的病例數均逐漸成長、連續6週增加。

被稱為「會走路的肺炎」 潛伏期約1至4週

日本旅行注意｜「黴漿菌肺炎」大爆發 患者多是兒童 有這些症狀（01製圖）

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《東海電視台》報道，黴漿菌肺炎自今年7月中旬開始在日本各地流行，以名古屋為例，當地8月21日便出現不少幼童因此疾病就醫，小兒科醫師三輪田俊介透露自己為來看診的孩童進行塊篩後迅速辨明是黴漿菌肺炎。

據悉，染上黴漿菌肺炎的患者照射肺部X光片後，大部分會發現肺部呈現白色，而主要症狀包括發燒、疲倦和長時間咳嗽。

黴漿菌肺炎常見於14歲以下的兒童，目前日本全國各地的患者數量呈增加趨勢、連續6周增加。

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截至8月11日當周，平均每家醫療機構的病例數為1.14例，是8年來首次超過1。

根據台灣衛福部疾管署的資料，黴漿菌肺炎和一般肺炎不一樣，通常症狀較輕微但持續時間較久，所以又稱為「會走路的肺炎」（Walking Pneumonia），潛伏期則落在1到4周。

此外，黴漿菌肺炎最常見的疾病型態為支氣管炎，特別是孩童，常見症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數周、甚至數月的咳嗽。

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