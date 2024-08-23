風暴珊珊｜日本氣象廳：全國下週或有狂風暴雨　旅遊兩地要留心

日本氣象廳稱，颱風珊珊（日語：サンサン）8月22日凌晨3時在馬里亞納群島附近海域形成，預計有可能在26日發展為「強烈」颱風，並於27日逼近日本。根據預測，珊珊很有可能會維持強烈風力，從西日本或東日本登陸日本。而由於鋒面持續滯留於日本海，因此日本大雷雨天氣會持續一段時間。



此外，它今後可能會從北向西北移動，然後轉向東北偏北，於27日（周二）至28日（周三）接近本州和四國登陸。它有可能繼續向東北偏北方向移動。

珊珊現已時速10公里向北移動，中心氣壓985百帕，最大風速每秒30米，最大瞬間風速每秒45米。

日本氣象協會的熱門天氣預報應用程式tenki.jp在社交媒體發布有關颱風珊珊的訊息：

據日本氣象廳預測，預計它25日抵達小笠原附近海域後仍將伴隨強風向北移動。珊珊可能會於26日在日本南方海域增強為氣象廳定義的「強烈」颱風，27日上午9時繼續保持強大風力，朝西日本至東日本的南部海域移動。

2024年8月23日，據日本氣象廳發布訊息，今年第10號颱風珊珊（Shanshan）預計26日起靠近日本。（日本氣象廳）

這也意味本週末後，颱風會最接近西日本與東日本地區，甚至登陸，造成強烈衝擊。

除此之外，受到大氣不穩定影響，東京都22日從上午就開始降下大雷雨，目前預計雷雨情況會持續一段時間。