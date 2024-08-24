人民幣全球支付佔比升至4.74%創新高　專家：抵禦美元霸權里程碑

「人民幣在全球支付中的份額在7月份創下歷史新高，這是中國努力抵禦美元霸權並增加其在國際貨幣體系中話語權的一個里程碑。」



港媒8月23日報道稱，根據環球銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統的數據，7月，人民幣在支付貨幣排名中繼續穩居第四位，其在全球交易中的份額從6月份的4.61%上升至4.74%，這已經是人民幣連續第九個月保持4%以上的佔比。

路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

2023年11月，人民幣超過日圓，成為繼美元、歐元和英鎊之後的全球第四大最活躍支付貨幣。SWIFT的數據顯示，2024年7月，美元佔全球支付的47.8%，其次是歐元（22.5%）和英鎊（7%）。同時，人民幣還以6%的份額佔據了全球貿易融資市場的第二把交椅，高於歐元的5.8%，僅次於美元的83.2%。

報道稱，SWIFT支付數據是衡量國際貨幣相對地位的重要指標，其他指標還包括在外匯市場、商品交易和政府外匯儲備中的使用頻率。數據顯示，與6月份相比，以人民幣結算的支付金額增長了13.4%，超過了所有貨幣10.3%的增幅。作為應對全球金融海嘯的舉措之一，中國在2009年首次鼓勵在國際貿易結算中使用人民幣。

港媒指出，隨着人民幣在全球支付中的份額達到創紀錄水平，這對中國在海外提振人民幣匯率是一個可喜的迹象。自俄烏衝突爆發之後以及俄羅斯被排除出美元體系以來，人民幣的使用量一直在上升。2023年，中俄貿易額達到創紀錄的2,400億美元（約18710.52億港元），其中絕大部份是以人民幣或盧布結算的。

美元針對俄羅斯的種種動作，已經顯示出其具有武器化的特點，這給新興市場帶來了寒意，因此中國的政策制定者在繼續推動人民幣成為國際貿易中的替代貨幣。與此同時，作為回應，巴西等新興市場國家也表示，更願意接受中國的貨幣。

2024年8月20日，由烏克蘭軍方發布的影片顯示，烏軍在俄羅斯庫爾斯克州Malaya Loknya進行軍事行動。（95th Air Assault Brigade/Handout via REUTERS）

渣打銀行大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示：「儘管面臨貶值壓力，但人民幣的國際化進程2024年仍在推進，海外使用在增加。」

渣打銀行的一項人民幣全球化指數也追蹤了人民幣的國際使用情況，該指數在2023年強勁增長33%之後，2024年繼續增長，與SWIFT支付數據保持了一致。

丁爽認為，在地緣政治緊張局勢不斷加劇的情況下，「全球南方」國家希望避免過度依賴美元，人民幣在擴大其全球角色方面處於有利地位。但他也同時提醒，在人民幣國際化達到一定程度後，想要進一步突破也存在一些困難。

近期，一項新研究也顯示，由於人民幣在全球供應鏈中的關鍵作用和持續的高質量經濟發展，2023年人民幣的海外使用量大幅增長。

7月27日，中國人民大學發布旨在追蹤人民幣全球表現《人民幣國際化報告2024》，其中顯示，人民幣國際化指數（RII）在2023年同比增長22.9%。與其他主要國際貨幣同期表現相比，人民幣國際化呈現出強勁勢頭。

「隨着一個國家金融體系在服務全球供應鏈的過程中質量的提高，使用其貨幣的基礎將得到鞏固。」報告稱：「儘管中國與其他國家的貿易在艱難的外部環境下受到抑制，但與其他主要貨幣相比，人民幣的國際化仍然強勁。」

《人民幣國際化報告2024》給出了2023年人民幣國際化指數（RII）的季度平均值，為6.27；而同期的美元國際化指數為51.52，歐元國際化指數為25.03。這一數值越高，說明國際化程度越高，但該研究報告並沒有說明最高數值是多少。

值得一提的是，在這一指數排名中，人民幣要高於英鎊和日圓，英鎊和日圓的指數數值分別為3.76和4.4。

報告認為，人民幣國際化的推動力主要來自於：第一，中國持續推進經濟高質量發展，從根本上提升人民幣作為一種國際貨幣的「含金量」；第二，中國以制度型開放為重點加快金融高水平開放步伐，促使人民幣國際化進一步提質增速；第三，國際貨幣合作大踏步前進，為人民幣國際使用搭建廣闊的平台；第四，金融周期分化與波動下人民幣融資功能增強，成為2023年人民幣國際使用的高光亮點。

對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長、教授屠新泉2024年5月曾指出，中國在優化跨境貿易結算方面的持續努力，將有助於推動人民幣國際化。「各省建立的跨境金融結算平台有效地吸引了許多金融機構，提高了企業支付和收入的效率，擴大了投融資渠道，推進了人民幣的國際化。」

儘管增長勢頭強勁，但中國人民大學的報告也警告說，人民幣的國際化也仍面臨着諸多內外部風險挑戰，包括持續的地緣政治風險，以及人民幣對美元相對較弱的匯率。

2011年7月26日，中國安徽省，圖為一間銀行的員工在清點貨幣。（Getty）

2023年2月5日，Atlas Capital Team首席經濟學家、紐約大學（New York University）斯特恩商學院（Leonard N. Stern School of Business）名譽教授魯賓尼（Nouriel Roubini），在英媒發表評論文章認為，美元正面臨來自人民幣的挑戰，其在全球金融體系中的主導地位恐將遭終結。

被稱為「末日博士」的經濟學家魯賓尼，以其悲觀的預測而聞名，他指出，隨着世界在中美兩國影響力之爭中變得愈來愈分裂，「兩極而非多極的貨幣制度，最終可能會取代單極的貨幣制度。」他預測，在這種兩極化的全球儲備貨幣體系中，美元作為主要儲備貨幣的地位也可能會在未來10年相對下降。

本文獲《觀察者網》授權轉載

