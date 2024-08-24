墨西哥總統發出外交照會　斥美國干預司法改革

據路透社、彭博社等23日報道，對於日前美國駐墨西哥大使薩拉扎（Ken Salazar）批評墨西哥司法改革提案，當地時間23日上午，即將卸任的墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）斥責美國長期在美洲實行干預主義，並表示已通過墨外交部向美國政府發出外交照會予以回擊。



2024年7月18日，墨西哥當選總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）在墨西哥城宣布內閣成員。（Reuters）

他在新聞發布會上說：「最近出現了一些不尊重我們國家主權的行為，比如這個不幸且輕率的聲明。我們不接受任何外國政府代表干涉本應由墨西哥人自己解決的議題。」

綜合美媒報道，這份外交照會抨擊美國大使的言論是「不可接受的干涉」，以及「對墨西哥主權的侵犯」。美大使薩拉扎當天在社媒平台X上做出回應，表示他的言論是出於「合作精神」，他願意與墨西哥領導人會面討論這一問題。

墨西哥大選後，洛佩斯在7月曾表示，國家復興運動黨所在聯盟在新一屆議會中佔多數議席，他將在任期的最後幾週，推動在新一屆議會上通過有關司法改革的政策。

據報道，這次司法改革包括法官選舉與部門整合等20條改革措施。洛佩斯認為這有助於打擊腐敗和提高司法系統效率，由選舉產生的法官能夠代表人民，代表國家，並謹記其職責是伸張正義。但批評者稱這可能會削弱司法獨立，損害外國投資。

洛佩斯的繼任者，即將於10月上任總統的欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）也為這一政策辯護。她在社交媒體上指出，美國50個州份中有43個是通過民眾投票選出州級法官的，他們相信改革將通過拉近法官和人民的距離來加強司法系統力量。

就在距離墨西哥國會計劃對相關提案進行討論和表決不到兩週的時候，當地時間22日，一直被認為與洛佩斯關係親密的美國駐墨西哥大使薩拉扎（Ken Salazar），突然對這份提案發難。他在墨西哥城對媒體說，總統推動要求法官必須由選舉產生的司法改革，可能危及民主、安全和兩國的貿易關係。

圖為美國財政部長耶倫（Janet Yellen）2023年12月7日訪問墨西哥期間出席記者會。（Reuters）

薩拉扎稱：「我認為，當前關於法官直選的討論，以及為推動2025年和2027年的法官選舉獲批而開展的激烈政治交鋒，將威脅到我們所建立的源遠流長的貿易關係。美墨貿易關係有賴於投資者在墨西哥法律框架下的信心。」

這名外交官還聲稱，司法機構的改革對墨西哥民主制度的運行構成「更大風險」，並可能允許有組織犯罪干預司法系統。路透社指出，這是墨西哥最大貿易夥伴迄今為止所發表的最強烈言論，表明兩國在這一問題上的緊張關係顯著升級。

而且就在一週以前，薩拉扎還對這份司法改革提案的部份方面表示讚賞，稱這是「做好事的機會」。美媒也提到，薩拉扎的這一轉變不同尋常，過去他一直是墨西哥司法改革和能源行業改革的堅定捍衛者。

在洛佩斯看來，薩拉扎似乎是受到美國國務院的命令發表了這些言論。當時美國行業組織正集體致信美國務卿，抱怨墨西哥司法改革可能會削弱對投資者的保護，並有利於墨西哥國內企業。

「這不是肯（・薩拉扎的意思）。」洛佩斯說，「肯只是發言人，這是（美國）國務院的意思。」

與此同時，惠譽等評級機構以及花旗銀行、摩根士丹利等實體也就洛佩斯提出的改革方案，尤其是司法改革方案，提出風險警告。

對此，洛佩斯反擊道：「這是政治手段，別信，他們已經有過很多欺騙行為。」

據路透社報道，10月上任後將負責貿易談判的墨西哥候任經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）23日也發聲表示，擬議的改革不會損害墨美兩國之間的貿易關係，包括即將於2026年進行USMCA貿易協定審查。

「你在說什麼？」被問及此事時，他先用英語打趣道，然後換成西班牙語，「別用這個來威脅我們。」埃布拉德還指責薩拉扎虛偽，無視美國許多法官也都是由選舉產生的事實。

英媒引述總部位於華盛頓的諮詢公司Global Nexus總裁奧莫（Ruben Olmos）的話：「我認為，美國私營部門施加了太多壓力，要求拜登政府必須採取強硬措施。現在正是雙邊關係非常複雜的時刻。」

奧莫說，在11月美國總統大選前的幾個月，墨西哥停止合作的風險始終存在，「形式將會變得更加緊張。」

據英媒報道，近來美國和墨西哥的關係日益惡化。本月早些時候，墨西哥前總統洛佩斯還對美國政府資助墨反對派組織大為光火，向美方表示強烈抗議。

隨着愈來愈多的中國投資流向墨西哥，美國開始將「長臂審查」伸向鄰國，也讓墨西哥方面非常惱怒。

港媒《南華早報》22日刊出對墨西哥駐華大使庫里（Jesús Seade Kuri）的獨家報道。談及墨西哥與美國和中國的貿易關係，庫里表示，雖然美國是墨西哥最大的商業夥伴，但墨方反對華盛頓試圖在中墨貿易往來發號施令。

2024年8月23日，墨西哥墨西哥城，即將卸任的墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）發表演講，斥責美國干預本國事務。（Reuters）

他還表示，在墨投資的中企無需擔心美國日益增長的警惕甚至威脅，因為其合法權益受到墨西哥法律保護。

「美國只希望我們和他們合作，但我們很清楚自己不想這麼幹。相反，我們正熱切致力於吸引來自中國的夥伴和投資。」庫里說。

本文獲《觀察者網》授權轉載

