為促成以色列哈馬斯協議　美媒：美國要求以軍撤出費城走廊

俄衛網8月23日稱，美國新聞網站Axios援引以色列官員的話報道，美國總統拜登要求以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡）將以軍從加沙地帶與埃及邊界費城走廊（Philadelphi Corridor）撤出，以使與巴勒斯坦哈馬斯停火和釋放人質談判取得進展。



報道稱：「拜登總統8月21日通話期間要求以色列總理內塔尼亞衚衕意從埃及與加沙地帶邊界地區撤軍，以便交易談判取得進展。」

網站指出，內塔尼亞胡部份同意拜登的要求並表示，以色列將在埃及與加沙地帶邊境區域保留一個陣地。

消息顯示，拜登要求內塔尼亞胡將以軍從有大量流離失所巴勒斯坦人避難的Tel Al-Sultan難民營附近海岸1到2公里地區撤出。

圖為2024年8月4日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的軍事公墓發表講話。（Reuters）

同時，以色列官員對Axios表示，並不認為哈馬斯會對埃及與加沙地帶邊界上以軍略減存在感到滿意。

上週在卡塔爾首都多哈舉行為期2天的加沙停火談判，卡塔爾、埃及、美國和以色列參加了談判。哈馬斯領導人拒絕參加談判。因為沒有具體的停火條款。

美國、卡塔爾和埃及在一份聯合聲明中表示，三國向以色列和巴勒斯坦哈馬斯提出停火建議，以縮小雙方的分歧。聲明說，8月15日至16日在多哈舉行的會談嚴肅而富有建設性，在積極的氣氛中進行。聲明說，埃及、美國和卡塔爾政府的高級代表下週末在開羅舉行會議,希望根據擬議的條款達成協議。