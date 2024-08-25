NASA：滯留國際太空站兩太空人　2025年乘SpaceX飛船返回地球

美國太空總署（NASA）8月24日宣布，滯留在國際太空站的2名波音星際客機（Starliner）太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）與威廉姆斯（Suni Williams）2025年2月改乘SpaceX Crew-9飛船返回地球。



美國太空總署署長尼爾森（Bill Nelson）宣布兩名太空人改乘Space X飛船返回地球：

新華社6月29日報道，首次載人試飛的「星際客機」飛船6月5日搭乘美國聯合發射聯盟（United Launch Alliance） 的「宇宙神5」型（Atlas V）火箭，從美國佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）太空軍基地發射升空，將美國太空人威爾莫爾和威廉姆斯送往國際太空站。

飛船6月6日飛抵國際太空站，原定6月14日離開太空站返回地球，但因出現推進器故障和氦氣泄漏等問題，回程時間一再推遲。NASA官員說，主要問題在於推進系統，令人最擔心的是，飛船回程時能否成功脫離軌道。

2024年4月25日，美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉姆斯（Suni Williams）在佛羅里達州進行飛行測試任務前合照。（Reuters）

NASA官員8月24日在侯斯頓舉行的新聞發布會時說，威爾莫爾與威廉姆斯現時都安全，並已準備她在太空停留更長時間。NASA指，他們將利用這段時間與太空站的另外7名太空人一起進行科學實驗。

這是NASA太空人執行任務時一次罕見的變動，兩名太空人預計2025年2月乘坐SpaceX Crew-9飛船返回地球。飛船9月發射升空，作為例行太空人輪換執勤的一部份。Crew-9飛船可搭載4位太空人，將會預留2個位置給威爾莫爾和威廉姆斯搭乘返回地球。