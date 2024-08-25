日本食米短缺　有超市限每戶1天買1包　政府籲勿盲搶：9月有新貨

日本出現稻米供應短缺的情況，有日媒8月24日報道，該國部份超市出現貨架空空如也的「奇景」，有的甚至被迫祭出「限購令」。農林水產省則說，新米在9月之前將陸續推出，供不應求的情況將逐漸緩和。



日本電視台（NTV）和《朝日新聞》24日報道，日本在酷熱天氣影響下，2023年稻米收成欠佳，導致供應短缺。

日本看8月中旬出現稻米流通量減少的情況，日本部份超市幾乎無米可賣，有的超市甚至被迫祭「限購令」。圖為，2024年8月10日，日本福井市米銷售店中的白米庫存已斷貨。（NHK截圖）

愈來愈多超市為了應對大米短缺，採取限制銷售等措施。日本放送協會（NHK）23日稱，東京都地區有商店限制每戶只能買2包米，而近畿地區有商店每戶限購1包，甚至連大型連鎖超市伊藤洋華堂從8月開始亦將在全國範圍內限制每個家庭每天只能買一包。

另一方面，隨着稻米產量減少，零售店和消費者擔心稻米供不應求下，將導致米價上揚。報道稱，日本5公斤的米於3月的售價約1,500日圓（約80港元），但目前價格已上漲至約2,500日圓（約134港元）。

2011年9月18日，日本兵庫縣，農民們在稻田裏收割稻米。（Getty）

NHK在23日報道，針對上述情況，日本農林水產省解釋，日本目前處於新米和舊米交替時期，大米庫存量少，加上有民眾為應對地震和颱風等災害進行囤貨，加劇大米短缺現象。

農林水產省表示，新米將在9月前推出，並強調2024年的大米生長狀況良好，呼籲消費者冷靜按需要購買。