Starliner有問題不載人　太空人將乘SpaceX回家：對波音一記重擊

美國太空總署（NASA）8月24日稱，6月搭乘波音公司故障飛船滯留國際太空站（ISS）的兩名太空人，將在2025年初搭乘SpaceX公司的飛行器返回地球。



路透社報道，NASA在24日的記者會上宣布這一重大決定，並稱波音公司的「星際客機」飛船（Starliner）將於9月初在不載人的情況下返回。

截至目前，搭乘星際客機飛船抵達國際空間站的太空人威廉姆斯（Suni Williams）和威爾莫爾（Butch Wilmore）已滯留太空兩個月。

2024年4月25日，美國太空人威爾莫爾（Barry Wilmore）和威廉姆斯（Suni Williams）在佛羅里達州進行飛行測試任務前合照。（Reuters）

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）在記者會上表明：「讓威爾莫爾和威廉姆斯繼續留在國際空間站，而讓波音『星際客機』空載回程的決定，是出於對安全的承諾。」

尼爾森強調，他百分之百肯定「星際客機」會再次在載人情況下發射。

根據NASA的決定，兩名太空人2025年2月搭乘波音競爭對手SpaceX的Crew-9飛船回程。飛船將在9月發射，作為太空人例行輪換任務的一部份。屆時飛船的4個太空人座位中，將為威廉姆斯和威爾莫爾保留兩個空位。

NASA的這一計劃對波音公司來說又是一次打擊，波音多年來一直在努力開發「星際客機」，這是一種膠滴形太空艙，旨在與SpaceX的「龍」飛船競爭，成為美國將太空人送入和送出地球軌道的第2種選擇。

2024年6月5日，載有2名太 空人的美國波音「星際客機」（Starliner）在佛羅里達州發射升空。（Reuters）

「星際客機」2019年向國際空間站發射無人駕駛飛船的測試失敗，2022年的重試雖然基本成功，但也遇到推進器問題。

波音公司與SpaceX一樣，也與NASA簽訂合約，定期將機組人員送往太空站，直到2030年計劃退役。波音最終晚大約7年才用「星際客機」發射第一批乘員，SpaceX則持續用「龍」飛船例行發射NASA太空人。如今，波音的競爭對手還把本該由「星際客機」運送的太空人帶回地球。

威廉姆斯和威爾莫爾6月6日搭乘星際客機CST-100 Starliner試飛飛船抵達國際空間站，原定停留一個星期左右，但因遭遇故障而滯留至今。兩人到2025年2月在太空的停留時間將拉長到8個月。

2024年6月5日，美國波音「星際客機」（Starliner）在佛羅里達州發射升空。（Reuters）

自「星際客機」6月與國際太空站對接以來，波音公司一直在努力調查推進器故障和氦氣泄漏的原因。波音在地面安排測試和模擬來收集數據，並試圖用這些數據說服NASA官員，讓後者相信「星際客機」可以安全地將機組人員送回家。

測試結果反映更多棘手的工程問題，最終未能消除NASA對星際客機載人回程能力的擔憂，回程任務正是測試中最艱巨、最複雜的部份。

本文獲《聯合早報》授權轉載

