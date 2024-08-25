以色列炸完真主黨「全國繃緊」：一度禁飛機場塞爆　室內外限聚

以色列軍方8月25日對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）目標進行打擊，真主黨其後反擊，以大量無人機與火箭彈襲擊以方。以色列當日宣布多項限制措施，包括在本古里安國際機場（Ben Gurion International AirPort）實施一系列空域管制，以及限制集會人數等。



以媒《今日以色列報》（Israel Hayom）25日報道，以色列機場管理局發言人稱，當地多班離境航班將延誤，而入境航班則須改道至其他機場。

從現場影片可見，本古里安機場航班升降因以色列的軍事行動而被打亂，大批徬徨的旅客在機場內等待航班復飛的消息。此外從影片可見，機場內的電子屏幕一片紅色，顯示航班被取消或延誤。

航班追蹤網站Flightradar24的資料圖片顯示， 在以方宣布領空管制措施後，已沒有航班飛越以色列領空。

《耶路撒冷郵報》25日稱，以色列領空當地時間早上7時（香港時間中午12時）重新開放予預定進行升降的航班使用。

2024年8月25日，以色列對黎巴嫩境內的真主黨目標進行打擊後，在黎巴嫩南部提爾市（Tyre）可以看到，兩國邊境附近冒起濃煙和火光。（Reuters）

以色列時報25日報道，除了領空管制外，以軍負責民防的Home Front Command也宣布，限制特拉維夫及北部地區的平民在舉行室外集會時最多30人，而室內集會則不超過300人，同時關閉邊境海灘區域。