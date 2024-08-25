加沙停火談判前夕　以色列真主黨互轟　伊朗一聲不吭有原因？

黎巴嫩真主黨高級軍事指揮官舒庫爾7月遭到以色列襲擊身亡後，黎以邊境局勢面臨進一步升級的風險。據《以色列時報》報道，當地時間8月25日凌晨，黎巴嫩真主黨向以色列北部發射大量火箭彈和無人機，就舒庫爾之死進行報復。



真主黨表示，襲擊第一階段已經圓滿完成，該組織目前正處於最高戒備狀態，將堅守陣地，警惕任何來自以色列的襲擊。以色列國防部長加蘭特已宣布，以色列將在未來48小時進入緊急狀態。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）則發表聲明稱，以軍正在保護以色列領土，並消除以色列面臨的威脅。

《以色列時報》稱，真主黨在當地時間25日凌晨時分發動了襲擊，已向以色列發射了超過100枚火箭彈，以色列北部多個地區響起警報。以色列國防部長加蘭特宣布未來48個小時內進入緊急狀態，總理內塔尼亞胡正在特拉維夫的指揮中心處理相關情況。截至當前，以色列醫務人員暫未接到人員傷亡報告。

2024年8月25日，以色列對黎巴嫩境內的真主黨目標進行打擊後，在黎巴嫩南部提爾市（Tyre）可以看到，兩國邊境附近冒起濃煙和火光。（Reuters）

加蘭特在一份聲明中說，他已向美國國防部長奧斯汀通報相關情況，「我們對黎巴嫩進行了精確打擊，以挫敗針對以色列公民的威脅。我們密切關注黎巴嫩的事態發展，決心使用一切手段來保護我們的公民。」

以色列國防軍發言人哈加里表示，以軍正致力於挫敗真主黨的襲擊，「真主黨正在向以色列發射火箭彈和無人機，我們的防空系統、海軍艦艇和空軍戰機正在保護領土，識別和攔截威脅，並打擊黎巴嫩境內任何需要消除的威脅。」

黎巴嫩真主黨旗下「燈塔」電視台則報道稱，真主黨向以色列發射了超過320枚火箭彈，打擊了11處軍事目標，「報復行動的第一階段已經圓滿完成」。真主黨表示，將在晚些時候發布有關軍事行動具體細節的聲明。

真主黨還強調，目前真主黨武裝人員正處於最高戒備狀態，將堅守陣地，警惕任何來自以色列的襲擊。如果黎巴嫩平民受到傷害，真主黨將作出「嚴厲的回擊」。

此次襲擊是對以色列7月空襲黎巴嫩首都貝魯特的回應。當地時間7月30日，黎巴嫩真主黨最高級指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）在以色列對貝魯特南郊的空襲中喪生。真主黨領導人納斯魯拉8月6日表示，以軍的襲擊不會動搖真主黨的意志，真主黨將對舒庫爾之死作出強有力的回應。

伊朗一聲不吭有原因？

此前，哈馬斯政治局領導人哈尼亞7月31日在參加伊朗新總統的就職儀式後，在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡。哈馬斯和伊朗指控以色列發動了這次襲擊，也誓言復仇。但到目前為止，伊朗尚未發動大規模襲擊。一些分析人士猜測，伊朗可能是不想破壞加沙停火談判的進程。

路透社稱，斡旋方24日在開羅再次舉行談判，試圖彌合以色列和哈馬斯之間的分歧。兩名埃及安全部門消息人士透露，哈馬斯代表團已經抵達開羅，準備審查以色列與斡旋方埃及、卡塔爾和美國在會談中提出的所有提議。

但在數個小時的會談後，停火談判依然沒有取得進展。一名巴勒斯坦官員表示，雙方未能在關鍵問題上達成一致，以色列堅持要求保留在「費城走廊」的駐軍，哈馬斯則要求以色列撤出。「費城走廊」位於加沙地帶與埃及交界處，以色列國防軍在今年5月宣布佔領該地區。

一名了解談判情況的消息人士稱，以色列總理內塔尼亞胡與以色列談判代表發生了爭執。以色列代表團的一些成員願意在談判中作出讓步，但內塔尼亞胡想要「阻止哈馬斯從埃及邊境運送武器」，堅稱不會放棄對「費城走廊」的控制。

在中東局勢高度緊張之際，美國參謀長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）24日突訪中東，試圖避免該地區爆發「全面戰爭」。《以色列時報》稱，布朗從約旦開始訪問，預計將在未來幾天訪問埃及和以色列，與這些國家的高級軍事官員會晤。

圖為2024年3月19日，美國防長奧斯汀（左）與美國參謀首長聯席會議主席布朗（右），出席在德國舉行的烏克蘭國際支持者會議。（Reuters）

布朗聲稱，美國正在密切監視伊朗的動向，美軍正向中東派遣增援部隊以「威懾伊朗」。

以色列的封鎖和持續的衝突使得加沙地帶面臨嚴重的人道主義危機。聯合國人道主義事務協調廳23日表示，7月進入加沙的糧食援助數量是新一輪巴以衝突爆發以來的最低水平，加沙北部嚴重營養不良的兒童數量是5月份的4倍。

世界衛生組織則通報稱，加沙地帶一名10個月大的嬰兒因感染脊髓灰質炎而癱瘓，這是該地區25年以來首次出現脊髓灰質炎病例。聯合國秘書長古特雷斯此前已呼籲在加沙地帶實行「人道主義停火」，從而為加沙兒童接種疫苗。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示：「脊髓灰質炎並不區分巴勒斯坦兒童和以色列兒童。推遲人道主義停火將增加病毒在兒童間傳播的風險。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

