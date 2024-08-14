伊朗周四會還擊以色列嗎？　新總統「地獄開局」內憂外患

哈馬斯首領哈尼亞（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭被暗殺也有半個月了。這期間，伊朗黑旗紅旗的升了一堆，狠話也飈了不少，全球輿論乃至美國政府都宣稱戰爭即將來臨，黎巴嫩、敘利亞、以色列等地的外國僑民也紛紛撤離。

美國已經安排佐治亞號（USS Georgina）導彈核潛艇和航母林肯號（USS Abraham Lincoln）打擊群加速前往中東，同時而以色列方面情報顯示說，伊朗很可能在周四發動襲擊。全世界都在等著周四，都在看新進上任的伊朗總統佩澤希齊揚會如何處理這次「羞辱」，但，伊朗方面還沒有動靜。



坦白說，佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的麻煩事還真多。剛受委為伊朗副總統不到兩星期，伊朗核問題協議的主要談判代表、做了8年外長的扎里夫（Javad Zarif）突然宣布辭職，並直言對新內閣名單感到失望。此前，兩人競選期間關係要好，扎里夫經常為佩澤希齊揚站台拉票，更被視為佩澤希齊揚當選總統的主要推手。

不得不說，這位伊朗新總統面臨「地獄般的開局」：先是哈馬斯領導人遇刺，然後是提交的內閣名單被「自己人」一頓猛批，可以說是內憂外患同時找上門。

2024年8月12日，在伊朗首都德黑蘭的一條街道上，一幅印有已故哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）照片的橫幅懸掛在伊朗和巴勒斯坦旗旁邊。（Reuters）

佩澤希齊揚日前向議會提交了新內閣成員的名單，此次提交的內閣成員包括19名部長。該份名單顯然是一個「妥協內閣」：在內政、情報、國防、教育、能源等領域，他任命的都是保守派或者前政府的成員。在19名部長中，有11名來自萊希（Ebrahim Raisi）或者魯哈尼（Hassan Rouhani）政府。其中最關鍵的內政部的一把手候選人，是來自執法部門的准將艾斯坎達·莫梅尼，此人是「頭巾政策」的堅定支持者和執行者。

而與此同時，在外交、經濟、通信、衛生等部門，佩澤希齊揚則提名了一些改革派人士。比如外交部長候選人阿拉格希，他曾是伊核談判的首席代表；經濟部長的候選人則是前央行行長赫馬提：他此前曾多次批評萊希政府過去3年的經濟政策，其言論在改革派中頗受歡迎。

新一屆政府內閣的分配格局是很明顯的：佩澤希齊揚把安全事務交給強硬保守派繼續把控，作為交換，改革派要掌握經濟事務的主導權。

2024年7月30日，哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh, 左）在德黑蘭遇刺前一天，正是出席伊朗新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的就職禮，二人見面握手。（Reuters）

當然，這絕對是最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）想要的局面。對於萊希政府的經濟工作，哈梅內伊並不滿意。兩年前爆發的「頭巾事件」，經濟問題是很重要的導火索。他這次放改革派的人參選，也是為了讓他們上來處理伊朗的經濟問題。然而，改革派的政治訴求，哈梅內伊是肯定不會答應的，涉及國家安全的軍政部門，還是需要信得過的人來把控。

對此，伊朗改革派非常不滿，猛烈批評佩澤希齊揚的內閣名單，認為他「沒有通過第一道考驗」。 佩澤希齊揚現在處在一個非常尷尬的境地：改革派認為他改革不絕對，就是「絕對不改革」；保守派，尤其是控制議會的強硬保守派們不喜歡他，認為他是一個禍患，遲早會「出賣伊朗的國家利益」。 佩澤希齊揚現在唯一能夠依靠的，恐怕只有最高領袖哈梅內伊。在提交內閣名單前，佩澤希齊揚就強調，這份名單是「跟最高領袖商量過的」。

這種局面，恰恰就是哈梅內伊想要的結果。佩澤希齊揚既無法聯合議會，更難以從根本上動搖伊朗的政治基本盤。只要軍政部門仍然保守派的控制之下，只要革命衛隊依舊控制伊朗的關鍵產業，那麼改革派就掀不起什麼水花。

2024年5月23日，哀悼者在伊朗馬什哈德參加已故伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi） 的葬禮。（Reuters）

說回萬眾「翹首等待」的伊朗「還擊」，可真不是佩澤希齊揚能決定的事情。哈梅內伊交給佩澤希齊揚的任務是「改善伊朗的經濟情況」。 伊朗經濟如何實現改善？經濟部門的成員換血，只是第一步。接下來，不論是繼續加強與中俄的經貿合作，還是推動重啟伊核協議的談判，都是佩澤希齊揚需要做的。

但有一說一，如今伊朗經濟問題的癥結所在，是伊朗無法進行深層次的、大範圍的改革。就算內閣中的經濟部門換上了一批改革派的新鮮血液，最多也只能在目前的基礎上進行小修小補，無法從根本上解決問題。

不論如何，面對「羞辱」，伊朗這一招會如何出，都是外界對佩澤希齊揚的「第一認識」。可以預見的是，開局就不利的新總統佩澤希齊揚，在未來4年的日子恐怕也不好過。