以色列發片　第一視角睇空襲真主黨：戰機傾巢而出　毀數千發射台

以色列與黎巴嫩於8月25日互相空襲，以軍稱出動大約100架戰機襲擊真主黨在黎巴嫩的據點；以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）同日在社交媒體發布戰機空襲真主黨目標的影片，頗有各自宣稱獲勝的意味。



美媒25日報道，以色列軍方表示，空軍戰機打擊超過40個真主黨在黎巴嫩的導彈發射點，數千個真主黨發射台遭摧毀。

哈加里表示，整個空襲行動是由以色列北方司令部及情報部門主導。

從哈加里在社交媒體X賬號發布的片段可見，真主黨多個目標被炸毀：

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）在襲擊結束後說，已對真主黨進行「精準打擊」；真主黨在反擊後則指，其對以色列的首輪報復已「完滿結束」。

以軍在香港時間25日下午4時20日仍發片稱，有出動戰機空襲黎境內一些地區，以及一個在Khiam營運的恐怖分子據點：

以軍24日在社交媒體聲稱，真主黨當日向以色列發射100多枚砲彈，並斥責真主黨的攻擊針對平民與住宅。在以軍發布影片中，一間疑被真主黨擊中的以色列民房燃起熊熊烈火：