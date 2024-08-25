Telegram創辦人被捕：法國被指甘為美國鷹犬　馬斯克法語發文譏諷

綜合路透社、多家俄媒和法媒8月25日報道，39歲的社交媒體平台「電報」（Telegram）聯合創辦人兼行政總裁、俄裔億萬富翁Pavel Durov於當地時間24日晚在法國巴黎勒布爾歇機場機場（Paris–Le Bourget Airport） 被捕一事，引發軒然大波。



Pavel Durov擁有俄羅斯、法國、聖基茨和尼維斯（又譯聖克里斯多福及尼維斯）、阿聯酋4國公民身份。法媒稱，他不久將以法國公民身份出庭受審，涉嫌未能採取措施遏制這一社交平台上的不法行為，可能面臨恐怖主義、非法毒品交易、欺詐、洗錢和兒童色情等指控，或面臨最高20年監禁。

消息一出，社交平台X行政總裁、Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）連發多文諷刺歐洲沒有言論自由，要求釋放杜羅夫，並用法語寫道：「自由。自由！自由？」

俄羅斯安全互聯網聯盟負責人米祖莉娜（Ekaterina Mizulina）認為，Pavel Durov在法國被捕是美國的要求。俄國家杜馬副主席Vladislav Davankov敦促俄外交部立即採取行動，設法讓法國釋放他。

Pavel Durov出生於俄羅斯，2013年在俄羅斯創建Telegram，他2014年離開俄羅斯，於2017年移居阿聯酋並將Telegram總部遷至杜拜，並在2021年獲得法國國籍。

Telegram以其特殊的加密方式聞名，能夠保證用戶的聊天訊息不被截獲或破解。美國《福布斯》（Forbes）評估Pavel Durov的身家超過150億美元（1,100億港元）。

在Pavel Durov被法國政府逮捕後，馬斯克轉發相關新聞諷刺稱，拘捕他對保護言論自由的美國憲法第一修正案是「很有說服力的廣告」。馬斯克表示：「這是2030年的歐洲，你因為給Meme圖片點讚而被判死刑。」

隨後，馬斯克轉發霍士新聞前主持人卡爾森（Tucker Carlson）4月與Pavel Durov對談的影片，他在影片中對馬斯克收購X平台後給行業帶來的變化給予高度肯定，稱馬斯克花很多時間重塑平台，讓X更支持言論自由，有利於社交媒體行業。馬斯克貼文中強調FreePavel。

卡爾森25日在X發文稱，Pavel Durov「因為擔心Telegram被政府控制」而離開俄羅斯，結果逮捕他的不是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），而是一個西方國家。卡爾森聲稱：「是拜登政府的盟友和狂熱的北約成員國，把他關起來」。

卡爾森表示：「Pavel Durov今晚被關進法國監獄，對於那些拒絕在政府和情報機構的要求下審查真相的平台所有者來說，這是活生生的警告。黑暗正迅速降臨到這個曾經自由的世界。」

2024年5月6日，SpaceX和Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）出席在美國加州舉行的2024年度Milken Global Conference會議。（REUTERS）

此外，美國風險投資基金Pantera Capital的普通合夥人Franklin Bi也發布FreePavel的X話題。

值得一提的是，Pavel Durov於4月受訪時稱，Telegram引起美國情報部門關注，後者曾向他了解該平台的情況，還試圖秘密招募Telegram技術人員，美國政府可能想在Telegram安裝一個「後門」，訪問平台系統和數據庫。

法國電視台TF1和法國電視台BFM於25日援引消息人士稱，，杜羅夫當地時間8月24日晚從阿塞拜疆乘坐私人飛機抵達法國時被法國情報部門拘留。

報道稱，法國相關部門正在調查Telegram平台上宣揚恐怖主義、非法毒品交易、詐騙、洗錢和兒童色情等不法行為，Pavel Durov被指沒有採取相應措施遏制這些罪行。法國一間打擊針對未成年人暴力活動的機構此前已簽發對他的逮捕令。

報道稱，法國政府此次調查的重點是Telegram缺乏內容協調員，警方認為這種情況使得犯罪活動可以在這款即時通訊軟件上肆無忌憚地進行。

2016年2月23日，Telegram創辦人兼行政總裁Pavel Durov在西班牙舉行的Mobile World Congress上發表演講。（Reuters）

路透社提到，Telegram在全球擁有近10億用戶，在俄羅斯、烏克蘭和其他前蘇聯國家尤其具有影響力。由於Telegram於2018年沒有按照法院要求允許俄羅斯聯邦安全部門訪問用戶的加密訊息，俄羅斯在其境內屏蔽Telegram的服務。俄方稱，這樣涉及加密系統的技術參數的要求在很多國家都存在。

此舉雖中斷許多第三方服務，但路透社稱，對Telegram的可用性幾乎沒有影響。

自2022年俄烏戰爭爆發後，Telegram成為雙方的「線上戰場」，平台上很多訊息未經過濾，有時存在誤導。然而，Pavel Durov認為Telegram是「中立平台」。

2024年3月12日，烏克蘭赫爾松地區，在俄羅斯進攻烏克蘭期間，克蘭軍人向前線陣地的俄軍發射D-30榴彈炮。(Reuters)

Telegram、法國內政部和法國警方目前都沒有就Pavel Durov被捕的消息發表評論。

俄衛網25日稱，有接近歐洲議會的記者透露，法國政府有可能對Pavel Durov啟動訴訟，並對Telegram實施歐盟制裁。此前，該平台引起法國等歐洲國家政府對平台數據安全的關注。

米祖莉娜表示：「我很早以前就認為，Telegram的擁有人在俄羅斯境外很危險，隨時可能被逮捕，之前在美國的要求下已發生過類似的情況。我本來以為，沒有人對付他是因為他與西方情報部門可能有合作，但最近的新聞表明，一切似乎不太一樣。」

此外，米祖莉娜認為，逮捕Pavel Durov是為打擊Telegram上流通的加密貨幣Toncoin，代表逮捕他是美國對俄制裁的部份延續。她還寫道：「事實證明，Telegram所有者對西方的崇敬是一個錯誤。」

2016年2月23日，Telegram創辦人兼行政總裁Pavel Durov在西班牙舉行的Mobile World Congress上發表演講。（Reuters）

Pavel Durov被捕的消息傳出後，Toncoin一度暴跌逾20%。截至25日發稿，Toncoin日內跌幅為16.17%。

對於Pavel Durov被捕一事，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，俄羅斯駐法國大使館在獲悉俄羅斯公民被拘捕的消息後立即展開相關工作。

扎哈羅娃還發布一張截圖，稱2018年有26個非政府組織譴責俄羅斯法院封鎖Telegram的判決，圖上包含「當時聲援的所有西方相關機構，包括集體呼籲的機構」，「你們怎麼看，這次他們會呼籲巴黎釋放Pavel Durov，還是會一言不發？」

本文獲《觀察者網》授權轉載

