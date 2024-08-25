以色列宣布緊急狀態　全球多航司停飛　海南航空航班返航深圳

黎巴嫩真主黨已開始對以色列進行大規模襲擊後，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）8月25日宣布該國未來48小時進入緊急狀態。由於擔心與黎巴嫩真主黨武裝的衝突即將升級，以色列的機場一度暫停所有進出港航班，大量航班因此延誤或備降。



根據央視，中國大陸目前直飛以色列的客運航班主要由海南航空執飛，從深圳飛往特拉維夫，每周3班，由於以色列宣布緊急狀態，8月25日的海南航空飛往特拉維夫的航班決定返航深圳。

報道指，由深圳飛往特拉維夫的航班HU743上午5時45起飛，11時接到特拉維夫機場關閉3小時的通知，鑑於安全原因決定返航，當時剩餘燃油不足以支撐直接返航深圳，航班已於下午2點23分備降烏魯木齊加油，再飛回深圳。

由深圳飛往特拉維夫的航班HU743上午5時45起飛，11時接到特拉維夫機場關閉3小時的通知，鑑於安全原因決定返航，當時剩餘燃油不足以支撐直接返航深圳，航班已於下午2點23分備降烏魯木齊加油，再飛回深圳。（手機截圖）

與此同時，全球多個航司繼續暫停飛往特拉維夫航班。其中美聯航和達美航空暫停至8月31日，美國航空暫停至2025年3月29日；漢莎集團將往返特拉維夫、德黑蘭、貝魯特、安曼和埃爾比勒的航班停飛期限延長至8月26日；瑞安航空暫停航班至9月底。