沙利文將訪華　新加坡學者：圖遏制台獨　中國欲與美國達成默契

中美證實美國國家安全顧問沙利文將訪華後，美國隨即宣布制裁支持俄羅斯國防工業基地的在華企業和個人，疑似通過提高對中國施壓爭取談判籌碼。中國則敦促美方停止抹黑栽贓、施壓訛詐，會前闡明立場底線。



美國國務院、財政部星期五（8月23日）宣布，全面制裁與俄烏戰爭有關的近400名個人和公司，包括來自中國大陸和香港的28個實體和個人，當中包括機械工具和電子零部件供應商。

美國商務部同日也宣布，將123家公司列入出口管制名單，包括42個中國實體。這些公司被指幫助俄羅斯規避美國制裁，幫助莫斯科持續對烏克蘭發動戰爭。

中國商務部發言人星期日（25日）表示強烈不滿並堅決反對，認為將中國實體列入出口管制，是美國典型的單邊制裁和長臂管轄，敦促美國立即停止錯誤做法，否則將採取必要措施維護中國企業合法權益。

2024年6月15日至16日，烏克蘭和平峰會在瑞士盧塞恩（Lucerne）舉辦。圖為6月16日美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在比爾根山度假村（Burgenstock Resort）出席峰會全體會議。（Reuters）

中國外交部北美大洋洲司負責人同日進一步介紹沙利文訪華相關情況時，也敦促美國停止抹黑栽贓、施壓訛詐，表示中國將繼續採取堅決有力措施，維護自身重大利益和正當權利。

美歐近期不斷指責中國出售軍民兩用產品，幫助俄羅斯的戰爭機器運轉。北約領導人今年7月10日發表《華盛頓峰會宣言》，形容中國是俄羅斯對烏克蘭戰爭的決定性賦能者。沙利文7月19日公開警告，拜登政府正準備對支持俄羅斯入侵烏克蘭的中國實體實施新制裁，還暗示銀行可能成為目標。

中美官方證實，沙利文下星期二（8月27日）將訪問中國三天，是他首次訪華，也是美國國家安全顧問時隔八年再次訪華。期間，他將與中共中央外事工作委員會辦公室主任、中國外長王毅會談。

中國外長王毅（左）2024年1月26日至27日在曼谷跟美國家安全顧問沙利文（右）舉行新一輪會晤（中國外交部）

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江接受《聯合早報》採訪時分析，美國過去半年不斷在烏克蘭問題上制裁中國企業和個人，要求北京更認真對待向俄羅斯提供軍民兩用物資的問題，新一輪制裁未必完全與沙利文即將訪華有關。

李明江指出，美國上週也沒有宣布制裁中國的銀行和金融機構，同樣不是因為考慮到沙利文訪華前的雙邊關係氛圍，更可能是因中國大型金融機構已基本停止為中俄貿易提供結算服務，並在免受次級制裁的問題上非常小心謹慎。美國尚未對中國中小型金融機構出手，可能是還未完成調查，以及為出台制裁措施做好充分準備。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

中國外交部發言人星期天表示，中美元首2023年11月在三藩市會晤後，美國繼續對華遏制打壓，北京則堅決反制，中美關係仍處在止跌企穩的關鍵關口。在上述背景下，王毅將同沙利文就中美關係、敏感問題，以及重大國際和地區熱點問題深入交換意見。

該負責人指出，北京將重點就台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。

圖為吳釗燮。（Facebook@台外交部）

台國安會議秘書長吳釗燮及外交部長林佳龍據報本周將密訪美國，與美方舉行特殊管道會談，若屬實將是台灣總統賴清德5月上任以來，首批台灣高級官員訪美。

李明江研判，北京目前非常關注和擔憂賴清德政府以更積極的方式，推動漸進式台獨和去中國化，應會抓住沙利文訪華的機會，要求美國不要高規格接待台灣高官並溝通後果。北京同時希望與華盛頓在遏制台獨上達成一定程度的默契，希望拜登政府配合向民進黨政府施壓，不要過度挑釁大陸。

美國家安全顧問沙利文2024年8月1日出席白宮在舉行的每日例行記者會並發表講話。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

