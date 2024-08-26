Telegram創辦人前新聞秘書：策劃拘捕杜羅夫的很可能是美國

當地時間8月24日，社交媒體Telegram（又稱「電報」）創始人杜羅夫（Pavel Durov）在法國被捕。杜羅夫的前新聞秘書Georgy Loboushkin於25日對俄媒「今日俄羅斯」（RT）表示，杜羅夫很謹慎，如果他認為法國真的要逮捕他，就一定不會前往該國。Georgy Loboushkin認為，拘捕杜羅夫的命令很可能來自美國。



杜羅夫於當地時間24日乘坐私人飛機從阿塞拜疆起飛，抵達巴黎布爾歇機場後立即被捕。

Georgy Loboushkin25日對「今日俄羅斯RT」表示，杜羅夫為何會不顧自己的安全決定降落在巴黎，這是一個很大的謎團。「從他（杜羅夫）的過往經歷來看，他在這方面是一個非常謹慎的人，他說過很多次，進監獄是沒有意義的。」Georgy Loboushkin說。

法媒援引法方消息人士的話說，法國負責防止未成年人遭受暴力的機構OFMIN此前對杜羅夫發出逮捕令，調查其涉嫌欺詐、販毒、網絡欺凌、有組織犯罪和宣揚恐怖主義等罪行。杜羅夫被指控未能採取行動遏制利用Telegram平台進行的犯罪活動。

一名法國調查人員對法新社表示，「Telegram有罪不罰的情況已經夠多了」，他對杜羅夫明知自己是通緝犯還飛到巴黎感到驚訝。

圖為2016年2月23日，即時通訊應用程式Telegram創辦人兼行政總裁杜羅夫（Pavel Durov）在西班牙巴塞羅那（Barcelona）舉行的世界流動通訊大會（Mobile World Congress）上發表主題演講。（REUTERS）

不過，根據Georgy Loboushkin的說法，杜羅夫一定不知道針對他的逮捕令已經準備好了，或者考慮到Telegram遵守當地法律，他認為自己不會有大麻煩。

「我認為這一攻擊既不是來自歐盟，也不是來自法國。這很可能來是來自美國的攻擊，美國追捕帕維爾·杜羅夫已經很長時間了，杜羅夫一直在談論這件事。」Georgy Loboushkin說。

Georgy Loboushkin提到，杜羅夫今年4月接受美國媒體人卡爾森（Tucker Carlson）採訪時表示，他和他的員工都面臨壓力，美國聯邦調查局正在對他們進行某種監視。杜羅夫當時對卡爾森說，他每次到訪美國都引起執法部門「過多關注」。杜羅夫還稱，有美國情報人員試圖買通他的一名員工在Telegram安裝「後門」，以便其監視其用戶。

「我認為根本原因就在這兒，所以討論逮捕他的法國當局的意圖毫無意義，因為他們在這件事上根本不起作用。」Georgy Loboushkin說。

卡爾森在杜羅夫被捕後在社交媒體X發文稱，因為杜羅夫允許公眾行使「言論自由」而逮捕他的不是普京，而是一個西方國家，一個「拜登政府的盟友和熱心的北約成員國」。

2024年5月22日，烏克蘭哈爾科夫市，哈爾科夫安全分析師Maria Avdeeva展示一張發布假消息的海報。它是在俄羅斯對哈爾科夫地區北部發動進攻行動之前透過Telegram傳播的。（REUTERS/Valentyn Ogirenko）

今日俄羅斯（RT）稱，Georgy Loboushkin不是唯一一個認為美國是幕後黑手的人，俄羅斯安全互聯網聯盟負責人Ekaterina Mizulina）25日也表示，整個事件背後都是美國人在操控，華盛頓既想限制訊息的自由流動，又想攻擊Telegram創建者開發的區塊鏈平台TON。米祖麗娜稱，由於俄羅斯大公司在投資TON，此次逮捕本質上是「美國制裁政策的延續」。

美國投資人薩克斯David Sacks25日表示，杜羅夫對用戶言論自由和用戶私隱的承諾使他成為華盛頓的目標。「（美國）利用盟國繞過（憲法）第一修正案的保護是新的引渡」。

現年39歲的杜羅夫在2006年創立了俄羅斯知名社交網站Vkontakte，並在2013年創立了即時通訊軟件Telegram。如今Telegram是俄羅斯、烏克蘭和其他原蘇聯加盟共和國用戶所使用的最主要社交平台之一，截至今年7月，該平台月活躍用戶數量已達到9.5億。

圖為2016年2月23日，即時通訊應用程式Telegram創辦人兼行政總裁杜羅夫（Pavel Durov）在西班牙巴塞羅那（Barcelona）舉行的世界流動通訊大會（Mobile World Congress）上發表主題演講。（REUTERS）

由於管理層分歧等原因，杜羅夫於2014年辭去Vkontakte行政總裁一職並離開俄羅斯，此後他將精力都投入到Telegram上。杜羅夫大部分時間居住在阿聯酋，目前擁有俄羅斯、聖吉斯納域斯、法國及阿聯酋四國國籍。

《衛報》稱，起初，Telegram和其他消息類應用程式類似，但後來逐漸發展成獨立的社交網絡，除了一對一交流，用戶還可以加入最多20萬人的群組，並創建「頻道」，供其他人關注和發表評論。

報道稱，Telegram看似無法破解加密技術讓其成為極端分子和陰謀論的避風港，中歐調查媒體VSquare此前表示，Telegram已成為「俄羅斯宣傳員、左翼和右翼激進分子、美國匿名者Q（QAnon,極右翼團體）和陰謀論者的首選工具」。

圖為2023年4月26日Getty發布的設計圖片，可見巴西里約熱內盧一部手機熒幕顯示Telegram標誌。（Reuters）

Telegram當地時間8月25日在X發布聲明稱，公司遵守包括《數字服務法》在內的歐盟法律，其審核符合行業標準，並在不斷改進。

聲明稱，Telegram行政總裁杜羅夫「沒有什麼可隱瞞的，他經常在歐洲出差」。Telegram方面表示，「聲稱平台或其所有者對平台濫用行為負責的說法是荒謬的」，全球近十億用戶使用 Telegram作為通信手段和重要信息來源，「我們期待此事儘快得到解決」。

25日早些時候，俄羅斯駐巴黎大使館表示，已請求對杜羅夫進行領事探視，並要求法國當局「確保保護他的權利」。俄羅斯大使館在Telegram上發布的聲明中表示，法方迄今避免就此問題進行合作，並補充說官員們已與杜羅夫的律師保持聯繫。

法國方面表示，將於當地時間8月26日就杜羅夫被拘捕一事發布聲明。

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