加拿大對華電動車徵100%關稅　中國大使館斥損人不利己促立即糾正

針對加拿大將對中國進口電動汽車徵收100%關稅，中國駐加拿大使館發言人8月26日批評，加拿大政府不顧中方一再反對和嚴正交涉，一意孤行宣布對中國電動汽車加徵關稅。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。



大使館發言人批評，加方此舉是典型的貿易保護主義和政治主導行為，罔顧世貿規則，與加方自詡全球自由貿易和應對氣候變化的倡導者的立場不符。此舉將破壞中加正常經貿合作，損害加消費者和企業利益、不利於加綠色轉型和全球應對氣變努力，完全是損人不利己。

針對加拿大將對中國進口電動汽車徵收100%關稅，中國駐加拿大使館發言人8月26日對此表示強烈不滿和堅決反對。（Reuters）

中國電動車：圖為2024年2月23日，一名男子在中國北京Smart Charge電動車充電站準備為汽車充電。（Reuters）

指責產能過剩毫無依據 將經貿問題政治化

發言人指出，想強調的是，中國電動汽車依靠持續技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭快速發展，是比較優勢和市場規律共同作用的結果，不是依靠補貼取得競爭優勢。加方關於對中國所謂的「產能過剩」的指責毫無依據。中國電動汽車產業的發展為世界應對氣候變化、實現能源綠色轉型作出了積極貢獻。

中方敦促加方尊重客觀事實，遵守世貿組織規則，立即糾正錯誤作法，不要將經貿問題政治化。中方將採取一切必要措施維護中國企業的正當權益。