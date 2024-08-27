紅海局勢｜ 希臘油輪遭胡塞武裝攻擊 連日起火恐釀生態巨災
撰文：蕭通
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歐盟在紅海代號為「盾牌」（Aspides）的護航聯盟，於8月26日發聲明表示，懸掛希臘國旗的油輪Sounion號，因日前遭到也門胡塞武裝（Houthis）襲擊後，自23日起持續在紅海起火，暫時未有明顯漏油跡象，但有可能釀成巨災。 路透社指出，指該船載有15萬噸原油，如果發生洩漏，有可能成為史上最嚴重的船舶漏油事故之一。
據英國海事貿易行動組織（UKMTO）日前表示，Sounion號21日在也門荷台達（Hudaydah）對出約143公里遇襲，包括遭兩艘小船靠近開槍，然後遭3枚炮彈擊中，造成船隻引擎失靈，船員獲歐盟聯軍救起。據指出，胡塞武裝之後曾發布短片，指炮擊該油輪後造成爆炸。
「盾牌」的護航聯盟26日指出，該船自23日起著火。畫面顯示，油輪的主甲板冒出火光和濃煙，主甲板上至少有5處火頭。護航聯盟呼籲，所有途經船隻必須格外小心，Sounion號或對航行造成危害，亦對環境生態構成迫在眉睫的危機，
歐洲太空總署（ESA）的衛星圖像顯示，該衛星對上一次偵測Sounion號所在位置，可見海上冒起濃煙。
路透社指出， 該船隸屬於總部位於雅典的船公司Delta Tankers ，也是該公司本月第3艘船隻遭到胡塞武裝襲擊。
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