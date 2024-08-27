蘇丹東部大壩垮塌　洪水淹5村至少60死　恐有數百人失蹤

蘇丹東部紅海州（Red Sea state）水務局官員26日發聲明說，該州阿爾巴阿特大壩（Arbaat Dam）於8月25日完全垮塌，造成至少60人死亡。新華社報道，或多達數百人失蹤。當地媒體則援引空軍估計，至少有100人失蹤。



大壩位於紅海州首府蘇丹港以北約20公里，是蘇丹港的主要淡水來源。受連日大雨影響，該大壩24日晚局部垮塌，25日完全垮塌。據當地媒體報道，潰壩令周圍至少5個村莊被洪水淹沒。由於村莊被淤泥完全掩埋，救援工作困難重重。

當局指出，當務之急是救出被困在洪水中的民眾，救援人員正竭盡努力將民眾疏散到安全地點。此外，需要對潰壩及周邊地區的情況進行緊急干預，部份為躲避洪水而上山的民眾，面臨被蠍子和蛇咬傷的風險。

蘇丹雨季一般從7月開始，持續至9月或10月，其間降雨量增加，洪澇災害頻發。聯合國人道主義事務協調廳25日發布的數據顯示，今年6月以來，蘇丹共有16個州的60個地區遭受暴雨和洪澇災害，約5.6萬個家庭的逾31萬人受影響。