Telegram創辦人被捕｜ 法國檢察官：平台涉兒童色情及販毒等12罪

社交媒體Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）8月24日晚在法國被捕，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）於26日證實消息後， 巴黎檢察官Laure Beccuau隨即發聲明，稱杜羅夫是因Telegram平台涉及兒童色情、販毒和詐欺交易等12項犯罪，正接受法國調查。



圖為2024年8月25日，法國駐俄羅斯大使館附近有民眾手持標語，要求釋放社交媒體Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）。（Reuters）

Laure Beccuau在聲明中表示，檢方網路犯罪部門7月8日對一名人士啟動調查，而杜羅夫屬調查一部份。聲明指出，調查涉及多種串謀犯罪行為，包括平台縱容非法交易、兒童色情、販毒和欺詐，以及拒絕向當局通報信息，並向犯罪分子提供洗錢、加密訊息等服務。聲明補充說，杜羅夫的拘留時間已被延長，且最長可延至本月28日。

在檢察官發出聲明前，馬克龍就杜羅夫被捕發表評論，稱是由於司法調查，取決於法官的決定，絕非政治決定。 他強調，法國堅定捍衛言論自由。

圖為2023年4月26日，巴西里約熱內盧一部手機熒幕顯示Telegram標誌。（Reuters）

現年39歲的杜羅夫在2006年創立了俄羅斯知名社交網站Vkontakte，並在2013年創立了即時通訊軟件Telegram。根據《福布斯》估計，杜羅夫身家約155億美元。

如今Telegram是俄羅斯、烏克蘭和其他原蘇聯加盟共和國用戶所使用的最主要社交平台之一。截至今年7月，該平台月活躍用戶數量已達到9.5億。杜羅夫曾於4月表示，部份政府曾試圖向他施壓，但他堅持該應用程式保持中立。