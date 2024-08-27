俄軍逾百導彈襲烏克蘭　第聶伯河水壩受損　前高官：憂基輔成澤國

俄羅斯8月26日動用109架無人機和127枚導彈襲擊烏克蘭，至少7死49傷。基輔中部多地傳出爆炸，其中位於第聶伯河（Dnieper River）的基輔水電站一座水壩受損，烏克蘭前經濟部長Tymofiy Mylovanov擔憂，一旦大壩決堤，基輔大部份地區將被淹沒，令數十萬人傷亡。



第聶伯河的基輔水電站受俄軍攻擊，水電站由烏克蘭公司Ukrhydroenergo營運（Ukrhydroenergo）

這座水電站由烏克蘭公司Ukrhydroenergo營運， 今次襲擊令大壩部份受損，交通受阻，直至26日下午5時才恢復。《基輔獨立報》27日引述烏克蘭國家安全與防衛委員會主管Andrii Kovalenko則表示，大壩不會被導彈摧毀。

《華爾街日報》記者Yaroslav Trofimov表示，大壩是俄羅斯襲擊的目標：「一枚導彈擊中了它」。

烏克蘭境內水力發電設施自開戰後多次面臨襲擊，其中新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水壩2023年6月6日被炸決堤，數萬人受影響。