美媒「小籠包指數」反映多地物價　在倫敦付10美元5個都吃不到

不少外國遊客遊台必定光顧的鼎泰豐，首間紐約分店7月開張，廣受當地人歡迎。美媒7月31日報道，仿效比較世界各地物價的「巨無霸指數」Big Mac index自創出「小籠包指數」（Soup Dumpling Index），發現10美元在台北、吉隆坡能買到小籠包數量竟是紐約及倫敦的3倍左右。



美媒Axios7月31日報道，「巨無霸指數」是由英國《經濟學人》在1986年推出，透過美國連鎖店麥當勞（McDonald's）的巨無霸售價，來比較世界各地實質購買力。

Axios眼見鼎泰豐在美國廣受歡迎，於是自創「小籠包指數」，以鼎泰豐小籠包在全球分店的價格和數量，來比較各地購買力水平。結果顯示，倫敦、拉斯維加斯或紐約的鼎泰豐小籠包成本最高，而在北京、台北或吉隆坡則較便宜。

鼎泰豐首間紐約分店7月2日正式開張：

「小籠包指數」以10美元（約78港元）來計算，人們在倫敦只能買到4.3個小籠包，拉斯維加斯4.4個，紐約5.4個，洛杉磯5.7個，東京6.6個，悉尼7.5個，北京12.1個，台北15.7個，吉隆坡則高達16.6個。

如果以實際價格來比較，紐約的鼎泰豐分店，10個小籠包售價18.5美元；相反，在台北僅以7.6美元就能買到12個小籠包。

圖為台灣知名餐飲品牌鼎泰豐於2024年8月23日在社交媒體Facebook發布的小籠包圖片。（FB@Din Tai Fung）

報道稱，「小籠包指數」的結果與「巨無霸指數」的結果高度相似。在馬來西亞和台灣購買巨無霸比在美國便宜約57%，而在這兩國購買鼎泰豐小籠包則比在美國便宜約66%。可見，兩指數皆顯示紐約或倫敦居民的實質購買力比不上台北或吉隆坡的消費者。