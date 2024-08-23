抵烏克蘭晤澤連斯基　印度總理莫迪籲：坐下來與俄羅斯談判

印度總理莫迪（Narendra Modi）8月23日訪問烏克蘭並與烏克蘭總統澤連斯基（VladimirZelenskiy）會晤，莫迪和澤連斯基在會談中提及俄烏戰爭，還討論加強兩國間貿易和軍事合作，他呼籲澤連斯基與俄方坐下來談判，以結束戰爭。



莫迪表示「我想向你們保證，印度準備在任何和平努力中發揮積極作用，若果我個人能在其中發揮任何作用，我會這樣做，我想以朋友身份向你保證」。

印方又與烏方簽署4項協議，涉及農業、藥物、文化與人道支援。

澤連斯基2024年8月23日與到訪烏克蘭的印度總理莫迪握手（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

莫迪之前在7月8日訪問俄羅斯，當時引來澤連斯基指責，現在出訪烏克蘭，正值俄烏戰爭局勢再升溫之際，引起外界關注。莫迪在會談中呼籲和平，強調用外交方式解決衝突，並對澤連斯基說：「我們在俄烏戰爭期間從未保持中立，從一開始就站在和平這一邊。」

美媒22日引述兩國官員表示，莫迪此訪將加強經濟關係及防務和科技領域的合作。俄烏戰爭近期局勢升溫，烏克蘭反攻俄羅斯多地。路透社23日分析，烏克蘭試圖與南亞國家發展外交關係，爭取「公平方案」結束俄烏戰爭。

▼莫迪抵烏後在社交平台發文，指自己受到當地印度社區的歡迎

印度一貫持有「不結盟運動」立場，英國廣播公司（BBC）23日引述華盛頓智庫威爾遜中心（Wilson Centre）南亞研究所所長庫格爾曼（Michael Kugelman）分析，莫迪此行旨在通過重申兩國關係，表達印度對戰爭的擔憂，以促進本國的利益。