美國達美航空維修工拆卸飛機輪胎遇爆炸　 2死1傷

美國達美航空（Delta Air Lines）位於佐治亞州阿特蘭大機場的維修中心，8月27日發生爆炸意外，造成兩死一傷。據指出，維修人員為一架波音757飛機拆卸輪胎時，輪胎忽然爆炸，造成人員傷亡，當局正調查事故原因。



圖為2024年7月22日，美國佐治亞州的哈茨菲爾德—傑克遜亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）。（Reuters）

事發於27日清晨約5時，據當地WSB電視台報道，涉事飛機25日自拉斯維加斯飛抵阿特蘭大，輪胎爆炸造成達美一名維修工、一名分判商人員死亡，另一名達美維修工重傷。

達美航空發聲明，證實維修意外造成傷亡，公司對事件感到傷痛，正與當局合作全面調查。

聯邦勞工部屬下職安及健康管理局（Occupational Safety and Health Administration，OSHA，暫譯）表示，已就事件展開調查。聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）稱，正聯繫達美航空以了解事件。