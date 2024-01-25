波音757客機美國臨起飛「甩轆」　達美航空指機齡已32年

波音飛機繼發生「甩門」風波後，又發生「甩轆」事件。美國達美航空（Delta Air Lines）和聯邦航空管理局（FAA）於1月24日公布，該航空旗下一架波音757客機20日亞特蘭大（Atlanta）國際機場準備起飛時，前輪突然脫落並滾走。



波音757已於2004年停產，屬於較舊型號。FAA指出，出事飛機當時正排隊等待起飛，但前輪突脫落，事件中無人受傷，目前正在調查中。

根據liveatc.net 上的錄音顯示，出事達美航空客機的機師，是接到另一架飛機的機組人員警告稱，前起落架的兩個機輪中，有一個已經滾落。達美機師通報控制塔：「塔台，聽起來我們遇到了問題。」另一架飛機的機師也報告稱：「塔台，跑道上有架 757飛機，剛失去一個起落架前輪。」

「甩轆」客機原定飛往哥倫比亞波哥大，受影響旅客獲安排轉乘另一架飛機。涉事飛機則被拖走維修，已在第二天重新投入使用。

達美航空擁有龐大且多樣化的機隊，當中包括一些舊型號飛機。達美航空表示，失去機輪的飛機於1992年購入，機齡約32年。 波音公司發言人未評論事件，並指757飛機早已停產。